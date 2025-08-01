مفاجأة.. جون إدوارد يفرض "لائحة نارية" على لاعبي الزمالك (فيديو)

فرض جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري لائحة "نارية" على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد.

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وتولى جون إدوارد منصبه مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك في الصيف الحالي.

وتعاقد الزمالك، فور تولي جون إدوارد منصبه، مع كل من يانيك فيريرا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ثم أبرم عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

وتنتظر الزمالك مواجهات قوية في الدوري المصري، وكأس السوبر والكونفدرالية الإفريقية.

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لائحة نارية

كشف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، عبر قناة MBC مصر، أنه ولأول مرة، ستكون قائمة مكافآت الزمالك مخصصة للمركز الأول فقط، ولن تُشارك مع أي مراكز أخرى.

أحمد دويدار ذكر أن جون إدوارد أعد لائحة مكافآت في الزمالك، بحيث لن يحصل اللاعبون على أي مكافآت مالية إلا إذا كان الفريق في المركز الأول.

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وهذا يعني أن المكافآت ستكون حصرية للمركز الأول فقط، وهو تغيير استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأداء والتركيز على تحقيق المركز الأول والفوز ببولة الدوري.

ويسعى الزمالك للعودة إلى منصات التتويج والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد غيابه لعدة مواسم عن تلك البطولة الكبيرة.