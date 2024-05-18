بو نجاح يكشف وجهته القادمة بعد مغادرة السد القطري (فيديو)
كشف الدولي الجزائري بغداد بو نجاح، مهاجم السد القطري، عن وجهته القادمة في الموسم المقبل.
وأعلن نادي السد القطري في وقت سابق أن بغداد بو نجاح سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وقضى بو نجاح رحلة دامت أكثر من 9 أعوام مدافعاً عن ألوان السد القطري بعد انتقاله قادماً من النجم الساحلي التونسي في صيف 2015.
وتأهل السد لنهائي كأس أمير قطر بعد تغلبه، اليوم السبت، على حساب الدحيل بنتيجة 1-0.
وعلق بو نجاح عقب اللقاء عبر قناة (بي إن سبورتس) على مستقبله بعد مغادرة نادي السد.
وقال الدولي الجزائري إن الدوري السعودي سيكون الوجهة الأقرب له بعد الرحيل عن السد القطري.
ولم يوضح بو نجاح صاحب الـ32 عاماً أي تفاصيل أخرى حول هوية النادي الذي يفاوضه للرحيل للدوري السعودي.
وكشفت تقارير صحفية عن دخول بو نجاح حسابات نادي الشباب السعودي للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.
وخاض بو نجاح هذا الموسم 27 مباراة بقميص السد، وسجل 14 هدفاً وصنع 4 أهداف لزملائه.
وكتب اللاعب الجزائري مسيرة حافلة مع السد على مدار الأعوام التسعة الماضية بعدما حقق لقب الدوري القطري 4 مرات بجانب كأس الأمير مرتين.
وحصل بو نجاح على لقب هداف الدوري القطري 3 مرات، كما أنه كان هداف دوري أبطال آسيا موسم 2017 – 2018.