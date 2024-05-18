بو نجاح يكشف وجهته القادمة بعد مغادرة السد القطري (فيديو)

وتأهل السد لنهائي كأس أمير قطر بعد تغلبه، اليوم السبت، على حساب الدحيل بنتيجة 1-0.

وعلق بو نجاح عقب اللقاء عبر قناة (بي إن سبورتس) على مستقبله بعد مغادرة نادي السد.

وقال الدولي الجزائري إن الدوري السعودي سيكون الوجهة الأقرب له بعد الرحيل عن السد القطري.

ولم يوضح بو نجاح صاحب الـ32 عاماً أي تفاصيل أخرى حول هوية النادي الذي يفاوضه للرحيل للدوري السعودي.