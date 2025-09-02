نجم آينتراخت فرانكفورت على رادار نادي الاتحاد السعودي

تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض مغرٍ لإدارة آينتراخت فرانكفورت؛ من أجل التعاقد مع أحد النجوم الشباب في الفريق الألماني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "foot mercato" نقلاً عن "BILD"، فإن إدارة الاتحاد قدمت عرضاً لنادي آينتراخت فرانكفورت، لمحاولة تأمين خدمات الفرنسي جان ماثيو باهويا، هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن مسؤولي الاتحاد قدموا عرضاً بقيمة 60 مليون يورو للنادي الألماني؛ من أجل الحصول على توقيع جان ماثيو باهويا.

باهويا كان قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت في يناير 2024 قادمًا من أنجيه الفرنسي مقابل 8 ملايين يورو.

اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، أصبح واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، فقد لفت الأنظار بأدائه المميز وسرعته في اختراق الدفاعات، إلى جانب مهاراته العالية في الملعب.

ويأمل الاتحاد أن ينجح في إقناع اللاعب وإدارة فرانكفورت بإتمام الصفقة، خاصة في ظل تنافس العديد من الأندية الأوروبية بقوة للتعاقد معه.

ولكن على الرغم من قوة العرض الذي قدمه الفريق الذي يدربه لوران بلان، فإن هذا المبلغ أقلّ من المبلغ الذي يطلبه فرانكفورت، لذا من المتوقع أن يطلب النادي الألماني مبلغًا يتراوح بين 70 و80 مليون يورو للموافقة على بيع عقده.

من جانبه، أبدى اللاعب الفرنسي سعادته بالتواجد في صفوف آينتراخت، ولا يرغب بالانتقال إلى دوري روشن للمحترفين في الوقت الحالي.

باهويا بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي أنجيه؛ حتى الصعود إلى صفوف الفريق الأول، في يناير 2023، لينتقل بعدها إلى آينتراخت فرانكفورت في يناير 2024.

ومع آينتراخت، شارك الجناح الشاب في 44 مباراة رسمية بمختلف المسابقات؛ مسجلًا 6 أهداف، وصانعًا 5.