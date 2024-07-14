مباراة إسبانيا وإنجلترا.. جنود مجهولون في نهائي يورو 2024

يلعب المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الإسباني في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مساء الأحد، في مباراة صعبة للغاية على الفريقين.

هناك صف النجوم الأول الذين تنتظر منهم الجماهير دومًا التألق وتقديم كل شيء مثل جود بيلينغهام، وهناك أيضًا صفوف أخرى، من نجوم مجهولين استطاعوا بما يقدمونه من مستويات ثابتة تقديم كل ما هو جميل لمنتخبات بلادهم.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على 5 جنود مجهولين قد يكونوا السبب في تحقيق أحد الفريقين الفوز في النهائي:

فابيان رويز

نجم وسط ملعب باريس سان جيرمان الذي لم يقدم المنتظر مع الفريق الفرنسي جاءت يورو 2024 له كهدية من السماء حتى يعيد اكتشاف نفسه.

لم يظن البعض أن لرويز الدور الكبير في تلك البطولة قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل بينما كان بابلو غافي وبيدري غونزاليس في أتم جاهزية للمشاركة.

ولكن مع تغير الظروف وحصوله على دقائق في المباريات السابقة أثبت رويز أحقيته في الوُجود أساسيًا مع لاروخا في أكثر من مناسبة.

إيفان توني

سيجيبك البعض عند سؤاله إن كان بيلينغهام أو بوكايو ساكا هما أفضل لاعبين في صفوف المنتخب الإنجليزي، وقد يختلف البعض حول فيل فودين وهاري كين وديكلان رايس، ولكنهم لن يختلفوا أبدًا حول إيفان توني.

كان المهاجم الحالي لفريق برينتفورد عند حسن ظن مدربه عندما أشركه كبديل لأول مرة في البطولة ضد سلوفاكيا ونجح في قلب النتيجة بسبب مجهوداته الكبيرة.

توني هو اللاعب الذي لم يتوقع أحد تألقه، ربما حتى لم يتوقعوا مشاركته، ولكنه يستعد للمباراة النهائية وأن يكون مؤثرًا فيها.

مارك كوكوريلا

لاعب آخر في المنتخب الإسباني هو ذلك المدافع الرائع لنادي تشيلسي مارك كوكوريلا، الذي لم يظن أحد قط أن يكون بتلك الأهمية في تشكيلة لويس دي لا فوينتي.

يمكن اعتبار كوكوريلا من ضمن نجوم البطولة، في ظل خوضه للدقائق الممكنة كلها وظهوره في تشكيلة الأسبوع مرتين.

غاب نجم تشيلسي عن لقاء وحيد كان ضد ألبانيا في ختام دور المجموعات وكان عبارة عن تحصيل حاصل، ليؤكد مرة أخرى على مدى أهميته وخطورته في تشكيلة إسبانيا.

مارك غويهي

كان مارك غويهي من مفاجآت "يورو 2024"، إذ فضله المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت على الكثير من الأسماء اللامعة في الدوري الإنجليزي.

يملك غويهي قدرة رائعة على قراءة اللعب وتسبب غيابه ضد سويسرا في تأخر فوز المنتخب الإنجليزي.

ويعد لاعب كريستال بالاس من أهم عناصر المنتخب الإنجليزي في تلك البطولة، على الرغم من المستويات المحبطة التي قدمها ضد المنتخب الهولندي.

أوناي سيمون

الطبيعي والمعتاد أن يكون حارس مرمى المنتخب الإسباني لاعباً في فريق كبير، مثل إيكر كاسياس في صفوف ريال مدريد ودافيد دي خيا مع مانشستر يونايتد وهؤلاء النجوم كلهم.

ولكن أن يكون الحارس الأساسي لإسبانيا من صفوف أتلتيك بيلباو فهذا أمر قد يكون غريبًا بعض الشيء، بالأخص في أمة لديها أعداد كبيرة من المواهب حول العالم.

أوناي سيمون كان ضمن أفضل نجوم إسبانيا في تلك البطولة، فبعيدًا عن القوة الهجومية الرائعة للفريق، ودفاعهم الصلب، لم يكن حارس بيلباو يترك أي شيء للصدفة ويلوذ عن مرماه بكل ما أوتي من قوة في مناسبات مختلفة حتى قادهم إلى المباراة النهائية.