شاهد مصافحة ميسي ومبابي قبل نهائي كأس العالم (فيديو)
ميسي يسعى للثأر من مبابي الذي فاز مع فرنسا على الأرجنتين 4/3 في دور الـ16 بكأس العالم 2018.
صافح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين منافسه كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا قبل المباراة النهائية التي تجمع المنتخبين في كأس العالم 2022 على استاد لوسيل في قطر اليوم الأحد.
وتلاقى ميسي ومبابي وتصافحا بشكل ودي قبل المباراة التاريخية.
ويلعب ميسي ومبابي معا في باريس سان جيرمان.
كل منتخب يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لكن منتخب فرنسا يريد التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وكان منتخب فرنسا تفوق 4/3 على الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018 في روسيا.