شاهد مصافحة ميسي ومبابي قبل نهائي كأس العالم (فيديو)

ويلعب ميسي ومبابي معا في باريس سان جيرمان.

كل منتخب يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لكن منتخب فرنسا يريد التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب فرنسا تفوق 4/3 على الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2018 في روسيا.