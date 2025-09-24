ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية
كأس الرابطة الإنجليزية المصدر: منصة إكس
شهدت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، مواجهات مثيرة، بعد نهاية مباريات دور الـ32 التي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

حامل اللقب نيوكاسل يونايتد فاز بنتيجة 4-1 على برادفورد سيتي المنافس في الدرجة الثالثة، في مباراة كانت سهلة.

وسجل فيل فودن هدفا لمانشستر سيتي في فوزه 2-صفر خارج ملعبه على هدرسفيلد تاون المنافس في الدرجة الثالثة، فيما خاض توتنهام هوتسبير أيضا مواجهة ضد منافس من الدرجة الثالثة، وتغلب بسهولة 3-صفر على دونكاستر روفرز.

وفاز آرسنال 2-صفر على بورت فايل.

وستشهد مباريات دور ااـ16 مواجهة ساخنة بين ليفربول وكريستال بالاس، في تكرار لمشهد كأس الدرع الخيرية في افتتاح هذا الموسم، الذي توج به بالاس.

وستقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل.

وفيما يلي قرعة الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم:

آرسنال ضد برايتون

غريمسبي تاون ضد برنتفورد

سوانزي سيتي ضد مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير

ريكسهام ضد كارديف سيتي

ليفربول ضد كريستال بالاس

 

 

ولفرهامبتون واندرارز ضد تشيلسي

ويكومب واندررز ضد فولهام

