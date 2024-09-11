مفاجأة مدوية.. اتصالات مع رينارد لتدريب منتخب السعودية

كشفت تقارير إعلامية عن وجود اتصالات بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لعودته إلى قيادة "الأخضر" مجددًا.

رينارد تولى تدريب المنتخب السعودي في المدة من يوليو 2019 إلى مارس 2023، قبل الرحيل فجأة لتولي تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم للسيدات.

وظهر رينارد بشكل قوي مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، عندما فاز على الأرجنتين (2-1)، قبل الخسارة بصعوبة أمام المكسيك وبولندا.

وقال الإعلامي بتال القوس إن رينارد تلقى بالفعل اتصالات للعودة إلى قيادة المنتخب السعودي مجددا.

وأشار بتال القوس إلى أن الاتحاد السعودي يفكر في إقالة مانشيني، وإعادة رينارد إلى مقعد القيادة الفنية للأخضر من جديد.

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كما أكد بتال القوس أن نادي النصر هو الآخر يفكر في التعاقد مع رينارد، حال اتخاذ قرار بإقالة البرتغالي لويس كاسترو.

يذكر أن المنتخب السعودي تجاوز بدايته المتعثرة في تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2026 وفاز 2-1 على مضيفه الصين يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، في المرحلة الثالثة من التصفيات.

وتلعب السعودية أمام اليابان في الجولة الثالثة في أكتوبر المقبل في مدينة جدة.