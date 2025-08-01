بعد عرضه على الزمالك.. جون إدوارد يرحب بنجم الأهلي المصري

رحب جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، بفكرة التعاقد مع أحد نجوم الأهلي المصري في الموسم المقبل.

وأتم نادي الزمالك عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها التعاقد مع الأنغولي شيكو بانزا قادماً من إستريلا أمادورا البرتغالي، بجانب الفلسطيني آدم كايد جناح بريدا الهولندي.

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وتعاقد أيضاً الزمالك مع ثنائي فاركو عمرو ناصر، وأحمد شريف، بجانب حارس المرمى المهدي سليمان قادماً من الاتحاد السكندري، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فإن جون إدوارد تلقى اتصالات من أحد الوكلاء يعرض عليه فكرة التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانغ نجم الأهلي عقب نهاية عقده.

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ويرتبط ديانغ بعقد مع الأهلي في صيف 2026، ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن الوكيل عرض على الزمالك ضم اللاعب مقابل راتب سنوي قدره مليونا دولار أمريكي، مؤكداً أن الوكيل تكفل بالحصول على موافقة ديانغ.

وأشار إلى أن جون إدوارد مقتنع تماماً بالفكرة في ظل قدرات ديانغ كلاعب وسط مميز، ولكنه طالب مجلس الزمالك بعرض الأمر على ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي لتمويل الصفقة.

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وانضم ديانغ صاحب الـ 27 عاماً إلى الأهلي، في صيف 2019، قادماً من مولودية الجزائر، ولعب معاراً في الموسم الماضي بقميص الخلود السعودي.