تقرير: الاتحاد يزاحم النصر على فاران

كشف المعلق بن جاكوبس أن نادي الاتحاد السعودي يزاحم مواطنه النصر في الحصول على توقيع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وقال بن جاكوبس إن مانشستر يونايتد لن يفعل بند تمديد عقد فاران لمدة عام واحد حتى 2025، وينتهي العقد الحالي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المعلق أن مقربين من فاران قللوا من أهمية التحرك السعودي للتعاقد مع اللاعب في 2024، لكن صانعي الصفقات ما زالوا يعتقدون أنه احتمال ملموس للغاية.