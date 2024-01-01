تقرير: الاتحاد يزاحم النصر على فاران
كشف المعلق بن جاكوبس أن نادي الاتحاد السعودي يزاحم مواطنه النصر في الحصول على توقيع المدافع الفرنسي رافائيل فاران.
وقال بن جاكوبس إن مانشستر يونايتد لن يفعل بند تمديد عقد فاران لمدة عام واحد حتى 2025، وينتهي العقد الحالي بنهاية الموسم الحالي.
وأوضح المعلق أن مقربين من فاران قللوا من أهمية التحرك السعودي للتعاقد مع اللاعب في 2024، لكن صانعي الصفقات ما زالوا يعتقدون أنه احتمال ملموس للغاية.
وأكد أن الاتحاد والنصر لديهما مصلحة في التعاقد مع فاران البالغ من العمر 30 عاما، وأن زيارة جون مورتو المدير الرياضي في مانشستر يونايتد إلى السعودية كانت تتعلق ببناء العلاقات التأسيسية.
لكن بن جاكوبس أوضح أنه سيكون هناك مجال لبعض الصفقات في يناير، وأشار إل أن فاران صرح أنه يريد إنهاء مسيرته في مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو لينس.
وخلال الانتقالات الصيفية الماضية، قدَّم الاتحاد عرضًا للتعاقد مع فاران، ولكن تم رفضه.
وانتقل فاران من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد في 2021 مقابل 40 مليون يورو وشارك الموسم الحالي في 16 مباراة مع النادي الإنجليزي بواقع 1006 دقائق.
وبشكل عام لعب فاران مع مانشستر يونايتد 79 مباراة سجل فيها هدفين وصنع هدفا علما أنه سجل 17 هدفا وصنع 7 في 360 مباراة مع ريال مدريد.
ونال فاران لقبا وحيدا مع مانشستر يونايتد وكان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية علما أنه نال كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد وبالتحديد 18 لقبا أبرزها 4 في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الإسباني.