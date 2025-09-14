موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتننتال

صعد بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا إلى الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال بفوز مثير على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون رد مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

أحرز أهداف بيراميدز المغربي وليد الكرتي ومروان حمدي ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في المباراة التي شهدت استحواذاً من الفريق المصري.

وتأهل بيراميدز بهذا الفوز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى الدور الثاني ليضرب موعداً مع الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز المصري على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة إلى دور نصف النهائي ليضرب موعداً مع الفائز من لقاء بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع الفائز من لقاء نصف النهائي.

وتقام مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز يوم 23 سبتمبر الجاري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.