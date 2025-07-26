نجم الأهلي السعودي يحرز هدفا خرافيا ضد سلتيك الأسكتلندي (فيديو)

خطف البرازيلي ويندرسون غالينو، نجم الأهلي السعودي الأضواء في المباراة الودية التي تجمع فريقه حاليا بنادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي ضمن استعدادات الفريقين لموسم 2025 ـ 2026.

ويشارك الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في بطولة كومو الودية التحضيرية للموسم الجديد، والتي يستضيفها النادي الإيطالي بمشاركة 4 أندية.

وخسر الأهلي مباراته الأولى في نصف النهائي أمام كومو، صاحب الأرض (3 ـ 1) يوم الأربعاء الماضي ليلاقي اليوم السبت سلتيك غلاسكو في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث.

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ومع حلول الدقيقة 23 من الشوط الأول أحرز البرازيلي غالينو هدفا خرافيا من ضربة مقصية رائعة داخل مناطق جزاء سلتيك.

وتلقى مهاجم الأهلي السعودي كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى للهجوم ليسدد مقصية قوية انتهت في الزاوية اليمنى لحارس سلتيك معلنة أول أهداف المباراة.

ونجح فريق المدرب ماتياس يايسله في إنهاء الشوط الأول بهدف دون رد، ليتقدم نحو الفوز بالمركز الثالث.

وكان غالينو سجل أيضا هدف الأهلي السعودي الوحيد في المباراة الأولى ضد كومو في نصف النهائي.

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وتقام مباراة النهائي ضمن بطولة كومو الدولية الودية بين الفريق المستضيف كومو وأياكس الهولندي غدا الأحد.

ومن جانبه، سيجري الأهلي السعودي مباراة ودية ثالثة ضد نادي إلتشي الإسباني يوم الخميس 1 أغسطس 2025.