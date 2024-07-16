ميسي يكشف تطورات إصابته

كشف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا، خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا.

وأصيب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات في كاحله في الدقيقة 36 من المباراة النهائية ضد كولومبيا، ولكنه واصل القتال حتى الدقيقة 66 عندما غادر الملعب باكيًا وهو يعرج، قبل أن يضع كيسًا من الثلج على كاحله المتورم على مقاعد البدلاء.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" قال فيها: "انتهت بطولة كوبا أمريكا وأول ما أريد هو أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات. أنا بخير، الحمد لله، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى الملعب قريبًا لأستمتع بما أحبه".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا، خاصة لأننا حققنا الهدف الذي كان لدينا وهو الفوز بالكأس خاصة مع اللاعبين الأكبر سنًا مثل دي ماريا وأوتا، وأننا عشناها بحماس خاص، مع زملاء آخرين لديهم خبرة في العديد من البطولات، وجيل جديد من الشباب الذين يبذلون قصارى جهدهم في كل مرة، نحن فريق وأيضًا عائلة، مجموعة رائعة".

واختتم: "شكرًا لجميع الذين كانوا يشجعون، هذا المنتخب لديه الكثير من الحاضر والمستقبل أيضًا".

وبكى ليونيل ميسي بعد أن حرمته الإصابة من استكمال ما قد تكون مباراته الدولية الأخيرة مع الأرجنتين في بطولة كبرى، ولكن زملاءه عوضوا قائدهم، وأحرزوا لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الاثنين الماضي.

وكان التعادل السلبي يخيم على المباراة بعد مغادرة اللاعب (37 عامًا)، والأرجنتين زادت إيقاعها، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفًا في الوقت الإضافي ليضمن الفوز 1-صفر لمنتخب بلاده الذي أحرز كأس كوبا أمريكا للمرة 16 في رقم قياسي.

ورفع القائد ميسي الكأس بجانب زملائه منذ فترة طويلة أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وكلاهما (36 عامًا).