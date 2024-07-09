هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا

دخل لامين يامال تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعدما حقق رقمًا قياسيًا بالهدف الذي سجله في مرمى فرنسا مساء اليوم الثلاثاء في نصف النهائي.

وأحرز يامال هدف التعادل لصالح إسبانيا في الدقيقة 21 بعدما تقدم كولو مواني في الدقيقة التاسعة لصالح المنتخب الفرنسي.

وسجل داني أولمو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وأصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يسجل هدفًا بعدما هز شباك فرنسا.

وأحرز يامال هدفه في مرمى إسباني وعمره 16 عامًا و362 يومًا.

وكان يامال قد حقق رقمًا تاريخيًا بعدما أصبح أصغر لاعب يصنع أهدافًا بمرحلة المجموعات وأيضًا في مرحلة الأدوار الإقصائية.

وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعدما فاز على فرنسا بنتيجة 1-2 في نصف نهائي البطولة القارية مساء اليوم الثلاثاء.

ويحلم الإسبان بتحقيق لقب اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 2008 و2010.