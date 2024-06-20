سيحل مكان هاميلتون.. ساينز يأمل في حسم القرار بشأن مستقبله في فورمولا 1
لم يستقر كارلوس ساينز على خطوته المقبلة في سباقات فورمولا 1 للسيارات لكن سائق فيراري، الذي سيحل مكان لويس هاميلتون بالفريق مع نهاية الموسم، قال اليوم الخميس إنه سيتخذ قراره في وقت قريب للغاية.
وقال الإسباني ساينز للصحفيين قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقرر على حلبة كتالونيا ببرشلونة يوم الأحد المقبل، إنه لا يريد الانتظار لوقت أطول.
وأضاف السائق البالغ من العمر 29 عاما: "أعتقد أن الأمر وصل إلى درجة باتت فيها هذه المسألة تأخذ مساحة من تفكيري لعدة أسابيع وأشهر.. أرى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار، وسيتم اتخاذ القرار قريبا. أتمنى أن تكون لدينا أشياء قريبا للتحدث عنها".
وارتبط اسم ساينز بشكل كبير بفريق ساوبر الذي سيمثل آودي في عام 2026، كما ارتبط اسمه بفريق وليامز.
وأغلق فريقا رد بول ومرسيدس بابيهما بينما لا يشهد فريقه السابق مكلارين أي مقعد شاغر.
ووجه فريقا ساوبر ووليامز أنظارهما نحو السائق الإسباني لكن تقييم مدى قدرتهما على المنافسة في العام المقبل، وفي عام 2026 عندما تشهد قواعد المحرك والهيكل تغييرا كبيرا، ليس بالأمر السهل.
وقال ساينز: "ما زلت غير متأكد بطريقة أو بأخرى. هو أمر لا يزال قيد النقاش مع فريقي، وقيد العصف الذهني.. إنه أشبه باليانصيب أو القرعة بعملة معدنية أن نعرف من سيكون الأسرع في عام 2026 نظرا لاختلاف القواعد".
ويشكل ساينز عنصرا أساسيا في سوق انتقالات السائقين على نطاق واسع إذ يترقب الآخرون أين ستكون خطوته المقبلة.
وقال كيفن ماجنوسن سائق هاس، والذي يرجح أيضا أن ينتقل لفريق آخر بنهاية الموسم: "كارلوس مثل الغطاء الفليني لزجاجة.. كثيرون ينتظرون منه أن يتخذ خطوة. وبعدها ستوضع كل قطع اللغز الأخرى. هذه حقيقة الأمر".
وأعلن ساوبر بالفعل أن نيكو هالكنبرغ سائق هاس سيكون أحد سائقيه، كما يرتبط أليكس ألبون بعقد مع وليامز يستمر لأعوام.
ويمكن أن يبحث كل من فالتيري بوتاس والصيني جوانيو تشو سائقا ساوبر عن مقعد، كما لا يتوقع أن يحتفظ لوجان سارجنت بمقعده في وليامز.
ويبحث إستيبان أوكون سائق ألبين عن مقعد له كذلك بعد أن أعلن الفريق المملوك لرينو أنه سيرحل عنه.