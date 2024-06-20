سيحل مكان هاميلتون.. ساينز يأمل في حسم القرار بشأن مستقبله في فورمولا 1

وقال الإسباني ساينز للصحفيين قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقرر على حلبة كتالونيا ببرشلونة يوم الأحد المقبل، إنه لا يريد الانتظار لوقت أطول.

وأضاف السائق البالغ من العمر 29 عاما: "أعتقد أن الأمر وصل إلى درجة باتت فيها هذه المسألة تأخذ مساحة من تفكيري لعدة أسابيع وأشهر.. أرى أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار، وسيتم اتخاذ القرار قريبا. أتمنى أن تكون لدينا أشياء قريبا للتحدث عنها".

وارتبط اسم ساينز بشكل كبير بفريق ساوبر الذي سيمثل آودي في عام 2026، كما ارتبط اسمه بفريق وليامز.

وأغلق فريقا رد بول ومرسيدس بابيهما بينما لا يشهد فريقه السابق مكلارين أي مقعد شاغر.

ووجه فريقا ساوبر ووليامز أنظارهما نحو السائق الإسباني لكن تقييم مدى قدرتهما على المنافسة في العام المقبل، وفي عام 2026 عندما تشهد قواعد المحرك والهيكل تغييرا كبيرا، ليس بالأمر السهل.

وقال ساينز: "ما زلت غير متأكد بطريقة أو بأخرى. هو أمر لا يزال قيد النقاش مع فريقي، وقيد العصف الذهني.. إنه أشبه باليانصيب أو القرعة بعملة معدنية أن نعرف من سيكون الأسرع في عام 2026 نظرا لاختلاف القواعد".