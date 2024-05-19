ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025
ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025متداولة

وكيل محمد صلاح يحسم الجدل بشأن مستقبل نجم ليفربول

سجل محمد صلاح خلال الموسم الجاري 18 هدفا في 33 مباراة من البريمرليغ

أكد وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أن الأخير سيبقى رسميا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليدافع عن فريقه، وذلك بعد رواج أخبار وتقارير مفادها أن النجم المصري سيغادر نحو أحد الأندية السعودية.

وينتهي عقد محمد صلاح، الذي أصبح أيقونة نادي ليفربول، في يونيو 2025، لكن علاقته بناديه شهدت خلال الموسم الجاري الكثير من المستجدات الطارئة، وحالة من الفتور؛ ما دفع بعض الأوساط القريبة منه إلى القول إن صلاح سيرحل عن ملعب أنفيلد نهاية موسم 2023 ـ 2024.

لكن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، أكد أن الأخير سيواصل مع ليفربول حتى نهاية عقده في 30 يونيو من العام المقبل.

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وكان عباس أكد، في وقت سابق، أن محمد صلاح (32 عاما) لن يغادر إلى الدوري السعودي خلال موسم 2024 ـ 2025، وأنه سيلتزم بالعقد الذي يربطه مع ليفربول، وذلك بعد ورود تقارير سعودية حول رغبة اتحاد جدة في ضمه خلال الصيف المقبل.

ولعب صلاح خلال الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل 18 هدفا بجانب صناعة 10 أهداف أخرى، فيما كان سجل الموسم الماضي 19 هدفا وصنع 12 هدفا.

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