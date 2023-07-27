الهولندي مارسيل كايزر مدربًا لنادي الشباب السعودي

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه، إن التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر سيكون لمدة موسم رياضي واحد.

وسيقود المدرب الأرجنتيني المؤقت خوان براون فريق الشباب في مواجهة منافسه المحلي النصر في البطولة العربية للأندية غدًا الجمعة، حيث سيصل إلى الطائف مساء اليوم الخميس.

ويشارك الشباب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية إلى جانب أندية النصر والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.