الهولندي مارسيل كايزر مدربًا لنادي الشباب السعودي
أعلن نادي الشباب السعودي، تعاقده مع الهولندي مارسيل كايزر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بدايةً من الموسم الرياضي المقبل، خلفًا للإسباني بيسنتي مورينو.
وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه، إن التعاقد مع الهولندي مارسيل كايزر سيكون لمدة موسم رياضي واحد.
وسيقود المدرب الأرجنتيني المؤقت خوان براون فريق الشباب في مواجهة منافسه المحلي النصر في البطولة العربية للأندية غدًا الجمعة، حيث سيصل إلى الطائف مساء اليوم الخميس.
ويشارك الشباب السعودي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية إلى جانب أندية النصر والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.
وسبق لكايزر (54 عاما) تدريب أياكس أمستردام لفترة قصيرة في 2017 وسبورتنغ لشبونة، الذي فاز معه بكأس البرتغال وبكأس الرابطة في 2019، والجزيرة الإماراتي في فترتين.
وحقق المدرب الهولندي لقب دوري المحترفين الإماراتي في 2021 وكأس السوبر المحلية في نفس العام خلال فترته الثانية مع الجزيرة التي استمرت أربعة أعوام حتى نهاية الموسم الماضي، حيث اختتم الدوري بالمركز الخامس.
وأنهى الشباب الدوري في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي بقيادة مورينو الذي انتقل لتدريب ألميريا الإسباني بعد موسم واحد في السعودية.