نشبت أزمة حادة قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتأجل انطلاق مباراة نهائي كوبا أمريكا؛ بسبب مشاكل خارج الملعب نتيجة وجود الآلاف من الأشخاص الراغبين في حضور المباراة، رغم امتلاء مدرجات ملعب "هارد روك" الذي يستضيف المباراة النهائية.

وكشفت شبكة"TYC SPORTS" الأرجنتينية عن تأخير المباراة؛ بسبب الأحداث التي وقعت خارج ملعب المباراة وعدم تمكن الجماهير من الدخول إلى الملعب رغم امتلاكها تذاكر بينما تسلل بعض الأشخاص لا يحملون تذاكر لأرض الملعب.

وأسفرت هذه الأحداث عن وجود حالات إغماء نتيجة محاولات بعض الأشخاص لدخول أرض الملعب بدون تذاكر.

وأصدرت إدارة ملعب "هارد روك" الذي يستضيف اللقاء بيانًا يؤكد عدم انطلاق المباراة لحين خروج المشجعين الذين لا يحملون تذاكر

وكشفت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية عن تأجيل اللقاء لمدة 60 دقيقة