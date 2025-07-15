تغنى بمولودية الجزائر..ما حقيقة "الفيديو المستفزّ" ليوسف البلايلي؟

تصاعد الجدل في أوساط جماهير الترجي التونسي إزاء مستقبل النجم الجزائري يوسف بلايلي مع الفريق وذلك في ضوء عدم التحاقه بتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد وسط رواج أنباء حول مقاطعته للنادي.

ولم يستأنف بلايلي (33 عاما) تدريباته مع الترجي استعدادا للموسم المقبل، الذي يبدأ بعد أسبوعين فقط عندما يخوض الفريق الأحمر والأصفر نهائي كأس السوبر للدفاع عن اللقب الذي فاز به في فبراير الماضي.

وزاد بلايلي في إثارة الجدل والمخاوف في أوساط مشجعي الترجي، لا فقط بعدم حلوله حتى الآن بتونس للانضمام لمعسكر فريقه، وإنما لظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في منصات التواصل وهو يتغني بأغنية شهيرة لمولودية الجزائر فريقه السابق.

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وظهر يوسف بلايلي في مقطع الفيديو الذي اكتسح منصات التواصل وهو يركب سيارة رياضية مع أحد أشقائه وصديقين آخرين فيما كان صوت أغنية شهيرة لجماهير مولودية الجزائر ينبعث من السيارة.

كما بدا اللاعب وهو يردد الأغنية بكل حماس، ويرفع علامة النصر، وذلك في وقت تزايد الحديث فيه عن رغبة مولودية الجزائر في التعاقد معه.

يوسف البلايلي يغيب عن تدريبات الترجي بدون سبب ويظهر في فيديو جديد وهو يغني اغاني مولدية الجزائر Posted by Tunisia 24 on Monday, July 14, 2025

واعتبر الكثير من مشجعي الترجي أن فيديو بلايلي وهو يردد أغنية لمولودية الجزائر في حين لا يزال يرتبط بعقد مع بطل الدوري التونسي، استفزازا صارخا لناديهم وللمسؤولين ولزملائه على حد السواء.

وفيما لم يتوضح ما إذا كان مقطع الفيديو قديم أم حديث، أشارت عدة مصادر على منصات التواصل أنه يعود إلى الأسبوع الماضي، حيث يواصل بلايلي إجازته غير المرخص له فيها وسط غضب من مشجعي الترجي التونسي.

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وطالب عدد من المشجعين بمساءلة يوسف بلايلي مؤكدين أنه ارتكب عدة أخطاء في حق فريقه على الرغم من أنه قاد الترجي إلى منصة التتويج في 3 مناسبات في الموسم الماضي.

وقدم النجم الدولي الجزائري بالفعل موسما مذهلا مع الفريق الأحمر والأصفر في أول سنة له في عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، وقاده إلى تحقيق أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 أمام غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي يوم 20 يونيو 2025 (1 ـ0).

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ومنذ تلك المباراة لم يظهر بلايلي في الأوساط الترجية، إذ اختار أن يمدد عطلته في نيويورك قبل العودة أواخر يونيو إلى الجزائر لمواصلة الإجازة فيما كان مزمعا أن يستأنف التدريبات مع رفاقه يوم أمس الاثنين.

وكان اللاعب "بطلا" لحادثة اشتباك شهيرة قبل أسبوعين مع طاقم طائرة فرنسية عندما كان عائدا من نيويورك حيث تم اعتقاله في مطار باريس بعد خلاف حاد مع أفراد من طاقم الطائرة.