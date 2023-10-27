هل يغيب بيدري عن الكلاسيكو للمرة الرابعة على التوالي؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن بيدري قد يغيب للكلاسيكو الرابع على التوالي حال عدم لحاقه بمواجهة ريال مدريد غدا السبت.

وعاد بيدري للمشاركة في التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم الجمعة، إلى جانب رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، لكن من غير المؤكد مشاركة بيدري أو أي من الثلاثي الآخر في المباراة بعد عودته من غياب طويل.

وتعرض بيدري لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي، وشارك مرتين هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم استبعاد مشاركة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، الذين سيخضعون للاختبار اليوم الجمعة.