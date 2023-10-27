هل يغيب بيدري عن الكلاسيكو للمرة الرابعة على التوالي؟
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن بيدري قد يغيب للكلاسيكو الرابع على التوالي حال عدم لحاقه بمواجهة ريال مدريد غدا السبت.
وعاد بيدري للمشاركة في التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم الجمعة، إلى جانب رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، لكن من غير المؤكد مشاركة بيدري أو أي من الثلاثي الآخر في المباراة بعد عودته من غياب طويل.
وتعرض بيدري لإصابة في أوتار الركبة في أغسطس الماضي، وشارك مرتين هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم استبعاد مشاركة رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونغ، الذين سيخضعون للاختبار اليوم الجمعة.
وغاب بيدري لمدة شهرين بعد إصابته في العضلة الفخذية المستقيمة في الساق اليمنى في 24 أغسطس خلال جلسة تدريبية.
ولم يرغب بيدري في تحمل أي مخاطر للوصول إلى الكلاسيكو، بعد تعرضه لحادث في نفس المكان في 16 فبراير الماضي ضد مانشستر يونايتد والذي أبعده عن الملاعب لمدة شهرين.
وحال غيابه عن مباراة الغد، سيغيب بيدري عن الكلاسيكو الرابع على التوالي، وهو الأول هذا الموسم.
وفي الموسم الماضي، بسبب الإصابة، لم يتمكن بيدري من اللعب في مباراة الدور الثاني من الدوري على ملعب كامب نو ، حيث فاز برشلونة 2/1.
ولم يشارك بيدري في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث فاز برشلونة ذهابا 1/0 وفاز ريال مدريد إيابا 4/0.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان بيدري سيعود ضد ريال سوسيداد خلال أسبوع أو ضد شاختار في المباراة يوم 7 نوفمبر في هامبورغ.
رقم جافي
وسيكون كلاسيكو السبت رقم 255 في تاريخ جميع المسابقات بين الفريقين كما ذكرت "موندو ديبورتيفو".
وسيكون كلاسيكو السبت رقم 187 في الليغا، حيث حقق ريال مدريد 77 فوزًا و35 تعادلا، و74 فوزا لبرشلونة.
وبحسب الصحيفة فإن جافي المولود في 2003، لعب أكبر عدد من الدقائق مع برشلونة في الدوري الإسباني بإجمالي 763 دقيقة.
ويتفوق عليه فقط سافينيو لاعب جيرونا، وجود بيلينغهام صانع ألعاب ريال مدريد حيث لديهما عدد دقائق أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، لعب جافي ما مجموعه 8 مباريات كلاسيكو في جميع المسابقات، ما يجعله اللاعب الذي لعب أكبر عدد من مباريات الكلاسيكو قبل أن يبلغ العشرين في القرن الحادي والعشرين بأكمله.
ولعب جافي في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، وبات أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفًا في الكلاسيكو بين جميع المسابقات حتى الآن في هذا القرن.