إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل (فيديو)

وانتشر مقطع على مواقع التواصل ظهر فيه نيمار خلال مران البرازيل أمس الأربعاء، وهو يتعرض للإصابة من زميله ريتشارلسون.

وتدخل ريتشارلسون على قدم نيمار من الخلف، ولكن لاعب الهلال أنقذ نفسه، ورفع قدمه من على الأرض، قبل أن تضربها قدم زميله.

وغضب نيمار من تدخل ريتشارلسون، وحاول توجيه بعض اللكمات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بشكل عادي.

كما سقط نيمار على ذراعه الأيمن أثناء الإحماء، وقالت شبكة "غلوبو" البرازيلية إن نيمار شعر بآلام واضطر لمغادرة المران من أجل تلقي العلاج الطبي.

وأضافت: "عندما خلع نيمار الضمادة، تبين أن لديه جرحا في منطقة المعصم وتم علاجه على الفور، ثم عاد للمشاركة في التدريبات".