الأهلي السعودي يستهدف نجم كروز أزول المكسيكي

قدمت إدارة الأهلي السعودي عرضًا لنادي كروز أزول المكسيكي، للتعاقد مع أحد نجوم الفريق، خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الأهلي السعودي في الفترة الحالية لتلبية احتياجات الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، من أجل تدعيم "الراقي" بصفقات من العيار الثقيل، في ظل الاستعداد للمنافسة على بضع جبهات الموسم المقبل، من أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري روشن للمحترفين وكأس الملك.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "Record"، فإن إدارة الأهلي قدمت عرضًا لكسب خدمات اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، لاعب كروز أزول، والذي قد يكون قريبًا من مغادرة الدوري المكسيكي هذا الصيف.

وأضافت أن مسؤولي كروز أزول قد اقتربوا من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لكنهم يعملون أوّلًا لحسم مسألة رحيل المهاجم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس قبل الإعلان الرسمي عن صفقة النجم الصربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب اليوناني قرر عدم الذهاب إلى السعودية رغم العرض المقدم له من الأهلي، لذا فإن وكلاء اللاعب، وكذلك مجلس إدارة النادي، يواصلون دراسة الخيارات الأخرى التي تعود بالنفع على الطرفين.

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جياكوماكيس، كان انضم إلى كروز أزول في يناير 2024، مقابل 10 ملايين دولار قادمًا من أتلانتا يونايتد.