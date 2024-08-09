دار جدل واسع خلال الساعات القليلة الماضية بشأن قمصان النصر السعودي التي ظهر بها الفريق في معسكر الإعداد للموسم المقبل.

وفجر الإعلامي السعودي سعود الصرامي مفاجأة غير سارة لجماهير النصر بعد تأكيده أن إدارة النادي لم تحصل على ملابس جديدة من خلال الشركة الراعية.

وأشار الصرامي إلى أن إدارة النصر قامت بشراء ملابس للموسم الجديد من محال تجارية وطبعت شعار النادي عن طريق أحمد العاملين بالنادي ويدعى إدريس.

وفجرت تصريحات الصرامي جدلًا واسعًا بين مشجعي النصر تزامنًا مع نتائج باهتة يحققها الفريق في تجاربه الودية خلال الإعداد للموسم الجديد.

وزاد الجدل بعد ظهور نواف العقيدي حارس مرمى النصر بقميص التدريبات يخلو من شعار النادي أثناء الإحماء قبل لقاء ألميريا الإسباني الودي الذي أقيم أمس الخميس.

وظهر العقيدي مع انطلاق المباراة بقميص آخر عليه شعار النصر بشكل طبيعي.

وفتحت صورة العقيدي حالة من السخرية من جانب بعض المنتسبين والمشجعين لنادي الهلال السعودي.

وتفاعل حسن الناقور ، عضو شرف نادي الهلال ، عبر حسابه بمنصة إكس قائلًا:"إدريس لم يطبع الشعار على قميص ولد الناس".

وخسر النصر أمام ألميريا الإسباني بثلاثية دون رد في آخر تجاربه الودية قبل لقاء التعاون يوم 14 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.