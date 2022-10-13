نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا: تعادل درامي لبرشلونة وإنتر.. ليفربول يصعق رينجرز.. صعود بايرن ميونخ
قدم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أداءً كارثيًا في الشوط الثاني، بينما أحرز زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليتعادل برشلونة مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3، يوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل بايرن ميونخ إلى الدور الثاني عقب فوزه 4-2 على فكتوريا بلزن التشيكي 4-3.
وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا بعد خطأ فادح من جيرارد بيكيه ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.
وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن غوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89 بعدما ترك بيكيه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ظنًا منه أنه متسلل، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.
وفي مباراة فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، بادر الفريق البافاري بالتسجيل عن طريق نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وارتدى ليون غوريتسكا ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثالث والرابع لبايرن في الدقيقتين 25 و35، فيما انتفض الفريق التشيكي في الشوط الثاني، مستغلًا حالة الهدوء التي طغت على أداء بايرن، ليحرز هدفين من خلال آدم فلكانوفا وجان كليمنت في الدقيقتين 62 و75 على الترتيب.
وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.
ويتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.
ليفربول يكتسح رينجيرز بسباعية
واكتسح فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مضيفه رينجرز الأسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي الدولي المصري محمد صلاح، الأربعاء، في جلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ودخل صلاح بديلًا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى 6 دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة.
وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونييس (66) وهارفي إيليوت (87).
مرسيليا يعزز فرص تأهله بفوزه على 9 لاعبين من سبورتنغ في لشبونة
عزز أولمبيك مرسيليا فرصته في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على 9 لاعبين من مضيفه سبورتنغ لشبونة، اليوم الأربعاء.
وسجل ماتيو الجندوزي وأليكسيس سانشيز قبل الاستراحة في مرمى سبورتنغ ، الذي لعب بعشرة لاعبين أمام الفريق البرتغالي في استاد فيلودروم، الأسبوع الماضي، عندما خسر 4-1.
وتقدم مرسيليا في الدقيقة 20 عندما سجل الجندوزي عبر ركلة جزاء بعد اصطدام إسجايو، الذي حصل على الإنذار الثاني في هذه الواقعة، بأمين حارث.
وبعد 10 دقائق أرسل حارث تمريرة عرضية قابلها سانشيز وحولها إلى المرمى من مدى قريب ليضاعف النتيجة..
وانتهت المباراة تقريبًا عندما حصل جونسلفيس على إنذارين في غضون دقيقتين وتم طرده في الدقيقة 60.
وفقد سبورتنج اليوم ريكاردو إسجايو وبيدرو جونسلفيس بعد طردهما بواقع لاعب في كل شوط.
وارتقى أولمبيك مرسيليا للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير الذي تغلب على أينتراخت فرانكفورت 3-2.
ويحتل سبورتنغ المركز الثالث بست نقاط أيضًا بفارق نقطتين عن إينتراخت.