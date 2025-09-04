ترامب: روسيا حصلت على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي بعام واحد

حلم جماهيري.. من هو ريان فيتور المطلوب في الهلال السعودي؟
ريان فيتور لاعب فاسكو دا غاما البرازيليالمصدر: حساب فاسكو دا غاما عبر إكس
04 سبتمبر 2025، 2:09 م

شهدت الأيام القليلة الماضية صعود اسم اللاعب البرازيلي ريان فيتور بين مشجعي نادي الهلال السعودي، وسط مطالبات بالتعاقد معه قبل نهاية الانتقالات الصيفية.

ودشنت جماهير الهلال "هاشتاغ" عبر منصة "إكس" للمطالبة بالتعاقد مع لاعب فريق فاسكو دا غاما.

 ونجح الهلال بتدعيم صفوفه بعدة صفقات على رأسها: الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي، وعلي لاجامي مدافع النصر السعودي، وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

 من هو ريان فيتور؟

يرى البعض أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً شبيه بمواطنه أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي في بداياته، كلاعب يجيد في مركزي الجناح الهجومي، ورأس الحربة.

 اللاعب البرازيلي مواليد 2006، أمامه فرصة اللعب في خانة المواليد بقيده تحت السن، وهو ما يمنح الهلال ميزة مهمة للاستفادة من قدراته كلاعب أجنبي إضافي في خط الهجوم.

ريان فيتور يتميز أيضاً بإجادة الألعاب الهوائية، ويبلغ طوله 185 سنتيمتراً، وتبلغ قيمته السوقية نحو 14 مليون يورو فقط.

وخاض فيتور 38 مباراة في الدوري خلال العام الحالي، وسجل 10 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويتميز البرازيلي بقدرته على المراوغة، بخلاف سرعة انطلاقاته، والتسديدات القوية.

ولم تصدر إدارة الهلال حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن مطالب حسم هذه الصفقة.

