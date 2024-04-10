إذا لم يسجل فوجوده مثل عدمه.. نجم ريال مدريد السابق يصعق هالاند

واجه المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي الإنجليزي إيرلنغ هالاند انتقادات لاذعة عقب المباراة المثيرة لفريقه أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، على ملعب سان تياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية.

وجاءت موجة الانتقادات اللاذعة ضد هالاند حتى من نجوم سابقين للفريق الخصم ريال مدريد، على غرار ما صرح به نجم الفريق الملكي ومنتخب هولندا السابق رافائيل فان ديرفارت، الذي قال إن "اللاعب النرويجي عديم الفائدة إلى حد كبير إذا لم يسجل أهدافًا."

وفي تصريحات لصحيفة هولندية، قال فان ديرفارت عقب التعادل (3 ـ 3) بين المان سيتي وريال مدريد: "كان إيرلينغ هالاند سيئًا للغاية، أعتقد أنه إذا لم يسجل أهدافًا، سيصبح وجوده مثل عدمه، يبدو لي أنه لاعب عادي جدًا حين تكون الكرة بحوزته، حتى أن زملاءه في الفريق تجاهلوه. لقد كان أسوأ لاعب على أرض الملعب".

وحصل المهاجم النرويجي على 3/10 كأسوأ تقييم في المباراة في التقييم الذي قدمه موقع "ماكسي فوت" (MAXI FOOT)، مما فسح المجال أمام فان دير فارت الذي لعب مع ريال مدريد بين عامي 2008 و2010 ليشن عليه هجومًا لاذاعًا، قائلاً إن "هالاند لم يكن موجودًا على أرض ملعب سان تياغو بيرنابيو، فقد نجح المدافع روديغر في السيطرة على الكرة حتى أن المهاجم وجد نفسه معزولاً وحتى الكرات النادرة التي وصلت إليه لم يكن حاسمًا فيها.

وواجه إيرلينغ هالاند أمسية صعبة، خلال الليلة الماضية، في سانتياغو برنابيو، وكان يخيل للبعض أنه غاب عن اللقاء تمامًا وفق وصف فان ديرفارت، الذي كشف أن كل المحاولات التي سعى هالاند إلى كسبها امام الألماني روديغر باءت بالفشل.

وخاض مهاجم مانشستر سيتي الأول خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 8 مباريات سجل خلالها 6 أهداف، لكن طالته الانتقادات بدعوى عدم التسجيل في المواجهات الكبرى.