قلل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من مخاوف الجماهير إثر الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة وديًّا بنتيجة 2-1.

والتقى ريال مدريد وبرشلونة، فجر الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خسر الملكي أمام كتيبة المدرب، هانزي فليك.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "دعونا لا نصب بالجنون، إنها مباريات تحضيرية للموسم الجديد، ونحن نفتقد بالفعل ثمانية لاعبين".

وأضاف: "كنا نرغب في رؤية أداء اللاعبين العائدين ومدى قدرتهم البدنية ليكونوا في حالة جيدة، على المستوى التكتيكي سنبدأ العمل على ذلك بداية من الـ7 من أغسطس".

وتابع: "لقد عاد فينيسيوس جونيور في حالة جيدة كذلك كورتوا وميليتاو، ولم يشارك رودريغو؛ لأنه كان متعبًا بعض الشيء، نأمل أن يلعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة".

واختتم: "النتيجة ليست مهمة بالنسبة إلينا بقدر أهمية جعل اللاعبين في حالة جيدة، نحن لا نفكر في الأمور التكتيكية أو أشياء أخرى في تلك المرحلة، بل تجهيز اللاعبين".

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وكان برشلونة تمكن من تحقيق الفوز في أولى ودياته على حساب مانشستر سيتي، بينما وقع ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام ميلان.

ويخوض الفريق الكتالوني ودية جديدة فجر الأربعاء المقبل ضد ميلان، على أن يواجه الميرنغي نظيره تشيلسي في التوقيت ذاته.