برشلونة والهلال أبرز المستفيدين.. صفقات أشعلتها "يورو 2024"

يعد التعاقد مع لاعب بعد بطولة دولية رائعة مخاطرة دائمًا، ولكن هذه المخاطرة ستخوضها العديد من الأندية مع اقتراب بطولة يورو 2024 من أيامها الأخيرة.

حيث لفتت مجموعة من الأسماء الأنظار في ألمانيا وقد تكون في طريقها إلى خطوة كبيرة جديدة في مسيرتها خلال سوق الانتقالات الجاري.

بعض هؤلاء اللاعبين دخلوا البطولة وهم بالفعل مطلوبون في أندية مختلفة، والبعض الآخر أثبت جودته في البطولة فتهافتت عليه الفرق.

النسخة الدولية لموقع "goal" قامت بنشر مجموعة من تلك الأسماء، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يلي:

جاكا بيغول (سلوفينيا)

يعد لاعب أودينيزي صخرة على المستوى الدفاعي، لكنه في يورو 2024 أثبت ذلك عدة مرات بمجموعة من المباريات الرائعة.

أثبت بيغول نفسه في مواجهة عمالقة مثل هاري كين، وكريستيانو رونالدو، وفاز بالكثير من المواجهات الثنائية معهما ومع غيرهما خلال تلك البطولة، والآن يجد اهتماماً من إنتر وأستون فيلا.

ريكاردو كالافيوري (إيطاليا)

غادر المنتخب الإيطالي البطولة مبكرًا، إلا أن اللاعب ريكاردو كالافيوري كان من الأسماء التي تركت بصمة قوية هذا الصيف، وكان غيابه مؤثرًا للغاية في الخروج من دور الـ16 ضد سويسرا.

ارتبط اللاعب صاحب الـ22 عامًا بالكثير من كبار إنجلترا ومنهم ليفربول وتشيلسي، لكن آرسنال هو الأقرب لضمه في الوقت الراهن.

مارك غويهي (إنجلترا)

كان مارك غويهي من مفاجآت "يورو 2024"؛ إذ فضله غاريث ساوثغيت على الكثير من الأسماء اللامعة في إنجلترا.

يملك غويهي قدرة رائعة على قراءة الملعب، وكان غيابه ضد سويسرا من أسباب تأخر فوز المنتخب الإنجليزي، وهو الآن مرتبط بالانتقال لعدد من كبار الدوري الإنجليزي، ولن تقل الصفقة عن حوالي 70 مليون يورو بأي حال من الأحوال.

فيردي كاديوغلو (تركيا)

لفت ظهير فنربخشة الأنظار بقدراته على التحرك على طول الجهة اليسرى، والانطلاق للأمام والمساهمة دفاعيًا.

كما أنه لاعب متعدد الاستخدامات؛ إذ إنه قادر على اللعب على الطرف الأيمن، أو في مركز قلب الدفاع، وقد ارتبط اسمه بالفعل بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي لفرق مثل وست هام، وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد، وآرسنال.

خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا)

كان النجم الجورجي من الأسماء التي دومًا ارتبطت بالانتقال إلى أندية كبرى، لكن بعد ما قدمه في اليورو زاد اهتمام الكبار به.

وبحسب ما ذكر وكيله في تصريحات صحفية فموكله يريد الرحيل هذا الصيف، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وعدة أندية أخرى.

جيورجي مامارداشفيلي (جورجيا)

أثبت جيورجي مامارداشفيلي، النجم الثاني في مشوار جورجيا في بطولة أوروبا 2024، أنه حارس مرمى يتمتع بإمكانات عالمية.

ورغم أنه استقبل أهدافًا أكثر من أي شخص آخر، إلا أنه تصدى لحوالي ضعف ذلك العدد من الكرات خلف دفاع جورجيا المتهالك.

نجم فالنسيا الحالي تلقى اهتمامًا من أندية عديدة من ضمنها تشيلسي، وليفربول، ونيوكاسل.

جورج ميكوتادزي (جورجيا)

النجم الجورجي الثالث الذي ظهر في هذه القائمة هو جورج ميكاوتادزي، من المؤكد أنه سينتقل بعيدًا عن ميتز هذا الصيف، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

تلقى اللاعب عروضًا بالفعل من الدوري الإنجليزي، بالتحديد من وست هام، لكن موناكو الفرنسي ينافس على ضمه أيضًا.

ماكسيميليان ميتلشتات (ألمانيا)

قدم ميتلشتات مستويات طيبة للغاية مع منتخب بلاده في "يورو 2024" قبل مغادرة البطولة ضد إسبانيا، وكانت امتداداً لما قدمه مع شتوتغارت على مدار الموسم، وقدم تمريرة حاسمة رائعة ضد المجر.

دان ندوي (سويسرا)

كجزء من الجيل الجديد من المواهب السويسرية، لفت دان ندوي الأنظار على مستوى النادي في الموسم الماضي واستمر في تقديم المستويات الطيبة في "يورو 2024".

فبعد مساعدة بولونيا في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، تألق الجناح متعدد الاستخدامات في مواقع متعددة مع سويسرا وسجل هدفًا من تسديدة رائعة ضد ألمانيا في مرحلة المجموعات.

ارتبط صاحب الـ23 عاما بمانشستر يونايتد بالفعل، وتم ذكر إنتر ميلان ضمن الأسماء المهتمة بضمه لصفوفها.

داني أولمو (إسبانيا)

ارتبط اسم داني أولمو بناديه السابق برشلونة ومانشستر سيتي، وربما يكون قد نجح أخيرًا في إقناع أحد الأندية الكبرى بالتحرك لصالحه بفضل ظهوره الرائع في بطولة أوروبا.

لم يبدأ اللاعب بشكل أساسي سوى مرة واحدة في أربع مباريات حتى الآن، لكنه برز بقدرته الفنية وتحركاته بين الخطوط، كما سجل أيضًا في كل مباريات خروج المغلوب التي خاضها منتخب إسبانيا حتى الآن.

مؤخرًا بالإضافة للأسماء التي ارتبط بها قبل بداية كأس الأمم الأوروبية هناك أيضًا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يسعيان إلى ضمه.

فابيان رويز (إسبانيا)

لم تكن خطوة باريس سان جيرمان مثالية لنجم منتخب إسبانيا، فلم يقدم أفضل ما لديه معهم حتى تلك اللحظة، ولكن في يورو 2024 يبدو أنه قد يبدل نظرتهم إليه.

رويز مطلوب حاليًا في صفوف توتنهام السابق، وأيضًا في صفوف ريال بيتيس فريقه السابق، وأتلتيكو مدريد.

نيكولاس سيوالد (النمسا)

قدم لاعب خط وسط لايبزيغ نيكولاس سيوالد بعض العروض الممتازة في وسط الملعب، حيث جمع بين التمريرات الرائعة واستعادة الكرات، والواقع أنه كان صاحب أكبر عدد من التدخلات دون ارتكاب أي خطأ (13) بعد دور المجموعات.

تشافي سيمونز (هولندا)

ارتبط سيمونز حتى وقت قريب بالانتقال إلى أحد الفرق الكبيرة في سوق الانتقالات قبل حتى لعب بطولة كأس الأمم الأوروبية، ومنها برشلونة وبايرن ميونخ.

وبعد ما قدمه رفقة المنتخب الهولندي في اليورو ارتبط أيضًا بمانشستر يونايتد وآرسنال والهلال السعودي، وزاد ضغط بايرن ميونخ من أجل ضمه.

نيكو ويليامز (إسبانيا)

ارتبط نيكو ويليامز ببرشلونة قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكان ما قدمه من مستويات في البطولة، حتى الآن، سببًا في قلق النادي الكتالوني؛ إذ قد يلفت أنظار العديد من الأندية، وربطته تقارير أخرى بتشيلسي أيضًا.

مع لامين يامال يقدم ويليامز ثنائية رائعة من الممكن أن تقود هجوم المنتخب الإسباني لسنوات مقبلة.