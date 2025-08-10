تشكيل الصفقات.. 3 حقائق يجب أن تعرفها قبل صدام ليفربول وكريستال بالاس

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد فريقا ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، لقطع شريط الموسم الجديد في إنجلترا بمباراة كأس الدرع الخيرية التي تقام، مساء اليوم الأحد، في استاد ويمبلي.

وتعتبر الكأس مهمة رغم أنها بطولة لا تحظى باهتمام الكبار، لكن الفائز باللقب يحصل على دفعة معنوية قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر مانشستر يونايتد الفريق الأكثر تتويجًا بالكأس الخيرية برصيد 21 لقبًا، ثم آرسنال 17 لقبًا، وليفربول 16 لقبًا، ثم إيفرتون 9 ألقاب ومانشستر سيتي وتوتنهام 7 ألقاب.

وتوج ليفربول الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، بينما حقق كريستال بالاس أول لقب رسمي في تاريخه بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي على حساب مانشستر سيتي 1-0.

وكان مانشستر سيتي توج بالكأس الخيرية الموسم الماضي على حساب جاره مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

ونستعرض في التقرير الآتي 3 حقائق حول كأس الدرع الخيرية 2025 بين ليفربول وكريستال بالاس.

التشكيل المتوقع وحكام المباراة

يدخل الفريقان بتشكيل يضم الوافدين الجدد في سوق الانتقالات الصيفية ويتوقع أن يلعب الطرفان بالتشكيل الآتي:

ليفربول: أليسون بيكر وميلوس كريكيز وفان دايك وكوناتي وجيريمي فريمبونغ وماك أليستر وغرافنبرغ وفيرتز ومحمد صلاح وهوغو إيكتيتي وجاكبو.

كريستال بالاس: دين هندرسون، وكريس ريتشاردز، ومارك جيهي، وماكسينس لكرواكس، ودانيال مونيوث، وكاماد وتايريك ميتشل، وإسماعيلا سار، وإبريتشي إيزي، وماتيتا وهيوز.

الحكام : الحكم كريس كافاناغ، ويعاونه جيمس مينوارينغ وويد سميث، وسيتولى توني هارينغتون مهمة الحكم الرابع، بينما سيتولى بول تيرني مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) ونيك هوبتون مهمة مساعد حكم الفيديو المساعد (VAR).

صفقات الفريقين في سوق الانتقالات الحالية:

ضم كريستال بالاس خلال سوق الانتقالات الحالية كلًّا من بورنا سوسا من أياكس ووالتير بينتيز من آيندهوفن وعثمان ديومندي من سبورتينغ لشبونة.

فيما كان سوق انتقالات ليفربول الأقوى في أوروبا بضم الألماني فلوريان فيرتز والفرنسي هوغو إيكتيتي والمجري جيرمي فريمبونغ من باير ليفركوزن والمجري ميلوس كيركيز من بورنموث.

تاريخ الدرع الخيرية وتحدي كريستال بالاس:

خلال 29 نسخة الأخيرة حقق فريق واحد اللقب خارج أندية القمة الشهيرة ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال، وكان الفريق هو ليستر سيتي.

ومنذ 1981 لم تعرف البطولة بطلًا جديدًا منذ تقاسم أستون فيلا وتوتنهام اللقب 6 أشهر لكل منهما إثر التعادل 1-1.

ويعتبر التحدي لكريستال بالاس لكسر القاعدة وتحقيق أول لقب في مسيرته بكأس الدرع الخيرية، بعدما تمكن الموسم الماضي من الفوز بأول لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما يسعى ليفربول للقب رقم 17 ومعادلة أرقام آرسنال في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد.