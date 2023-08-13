التعادل يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة ليفربول ومضيفه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، ووضع الكولومبي لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وتعادل الفرنسي أكسيل ديساسي لتشيلسي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينجامين تشايلويل.