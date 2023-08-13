التعادل يحسم مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي (فيديو)
حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة ليفربول ومضيفه تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، ووضع الكولومبي لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.
وتعادل الفرنسي أكسيل ديساسي لتشيلسي في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينجامين تشايلويل.
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، علمًا بأن ليفربول احتل المركز الخامس، الموسم الماضي، في حين احتل تشيلسي المركز الـ12.
وانتهت آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل، حيث فاز ليفربول في مرتين منها بضربات الترجيح.
وفي الجولة الثانية سيلعب تشيلسي مع ويستهام، وليفربول مع بورنموث.
وفي وقت سابق تعادل توتنهام مع برينتفورد 2/2. وسجل لتوتنهام كريستيان روميرو وإيميرسون، في حين سجل لبرينتفورد بريان مبيومو من ضربة جزاء ويوان ويسا.
وتختتم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد.
وشهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي فوز مانشستر سيتي 3/0 على بيرنلي، وآرسنال 2/0 على نوتينغهام فورست، ونيوكاسل 5/1 على أستون فيلا.