ميسي في باريس.. رحلة التناقضات المثيرة
من المقرر أن يرحل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، حيث شهدت مسيرة بطل العالم مع باريس سان جيرمان "رحلة تناقضات مثيرة".
وقال المدير الفني للنادي الباريسي كريستوف غالتييه، اليوم الخميس، إن ميسي سيخوض "آخر مباراة في بارك دي برينس" بعد غد السبت في المباراة الأخيرة بالدوري الفرنسي التي تجمع بين سان جيرمان وضيفه كليرمون فوت.
وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
وتوج اللاعب البالغ عمره 35 عاما، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي في موسمي 2021-2022 و2022-2023 مع سان جيرمان بجانب كأس السوبر الفرنسية 2022.
نجاح محلي.. فشل أوروبي
على الصعيد المحلي حقق ليونيل ميسي نجاحًا واضحًا مع فريقه، حيث تُوج النجم الأرجنتيني بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان بجانب التتويج بكأس السوبر.
ويمتلك ميسي 10 بطولات للدوري الإسباني قبل تحقيق الدوري الفرنسي مرتين، ليصبح لديه 12 بطولة دوري في تاريخه متجاوزًا بول سكولز وعلى بعد مرة واحدة ليعادل سجل ريان غيغز صاحب الـ13 لقبًا للدوري.
النجاح المحلي لم يشفع للنجم الأرجنتيني أمام جماهير باريس سان جيرمان بعد أن فشل في قيادة الفريق للتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي لتعاقد الفريق الباريسي معه.
ليونيل ميسي ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 مرتين على التوالي مع باريس سان جيرمان لتصب جماهير باريس الغضب عليه.
المرة الأولى كانت أمام ريال مدريد موسم 2022، ثم الموسم المنصرم أمام بايرن ميونخ، ليحقق النجم الأرجنتيني رقمًا سلبيًا غريبًا في مسيرته.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي فشل في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين لأول مرة في مسيرته الكروية الناجحة.
استقبال أسطوري من الجماهير ثم نهاية بصافرات استهجان
عند تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي، استقبلت جماهير "بارك دي برينس" لاعبها الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي بترحاب كبير.
وفي موسم 2021/2022 قدم باريس سان جيرمان لاعبيه الجُدد؛ سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وفاينالدوم وميسي لجمهور ملعب حديقة الأمراء.
وحظي ميسي باستقبال أسطوري من قِبل جماهير باريس التي هتفت كثيرًا باسمه في ملعب "بارك دي برينس".
ورفعت الجماهير لافتات ترحب بأسطورة كرة القدم، كما ظهر علم الأرجنتين، بلد ميسي التي يحمل شارة قيادة منتخبها.
ولم يستمر الوفاق بين جماهير باريس وميسي، فمنذ أن توج النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده بكأس العالم، بدأت المشاكل بين الطرفين بسبب استمرار غياب اللاعب، وفشله في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.
وما زاد التوتر؛ سفر ليونيل ميسي إلى السعودية من أجل توقيع عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية السعودية، دون إذن مسؤولي نادي سان جيرمان.
تسبب موقف ميسي في غضب كبير لدى جماهير نادي باريس سان جيرمان، وتجمعت أعداد كبيرة من الجماهير الباريسية، الأربعاء الماضي أمام مقر النادي، وانهالت بالسباب والهتافات العدائية ضده.
وقررت إدارة باريس إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.
كما توجهت مجموعة من الجماهير الغاضبة إلى منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهتفت ضده بشدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن إدارة باريس سان جيرمان كلفت شركة حراسات خاصة بتأمين منازل ميسي ونيمار وفيراتي؛ خوفًا من بطش الجماهير الباريسية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وجاء اليوم الخميس، ليكتب، كلمة النهاية لمشوار ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلام مدربه أن النجم الأرجنتيني سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا، بعد غد السبت، أمام كليرمو وطالب الجماهير بأن تحسن استقباله في بارك دي برينس.
وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة.
وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.
كما أثيرت تكهنات حول عودته إلى برشلونة نادي صباه، كما برز إنتر ميامي الأمريكي كوجهة محتملة.