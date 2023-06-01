ميسي في باريس.. رحلة التناقضات المثيرة

وقال المدير الفني للنادي الباريسي كريستوف غالتييه، اليوم الخميس، إن ميسي سيخوض "آخر مباراة في بارك دي برينس" بعد غد السبت في المباراة الأخيرة بالدوري الفرنسي التي تجمع بين سان جيرمان وضيفه كليرمون فوت.

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.

وتوج اللاعب البالغ عمره 35 عاما، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي في موسمي 2021-2022 و2022-2023 مع سان جيرمان بجانب كأس السوبر الفرنسية 2022.