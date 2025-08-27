"اللهو الخفي في الأهلي".. تصريحات صادمة من شوبير (فيديو)

أطلق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تصريحات صادمة بشأن الانتقادات الموجهة إلى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المدرب يتعرض لهجمة ممنهجة تهدف إلى إبعاده عن قيادة الفريق الأول.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري، يوم الاثنين، وهو ما أغضب جماهير الفريق الأحمر وخرجت مطالبات بضرورة رحيل المدرب، معتبرين أنه لا يليق بتدريب نادٍ بحجم الأهلي.

أخبار ذات علاقة اسم مفاجئ.. ترشيح مدرب مصري لخلافة ريبيرو في الأهلي

أخبار ذات علاقة وبخهم بصوت مرتفع.. ريبيرو يوجه اتهاما خطيرا لزيزو

وبذلك جمع الفريق الأحمر 5 نقاط من أول 3 مباريات خاضها في الدوري المحلي. ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بيراميدز، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ولم ينجح خوسيه ريبيرو سوى في تحقيق انتصار وحيد منذ توليه مسؤولية قيادة الأهلي. وحقق الفريق الأحمر تحت قيادته الفوز على فاركو ضمن الجولة الثانية من الدوري، بينما تعادل 4 مرات، منها مباراتان في الدوري ومثلهما في كأس العالم للأندية، وخسر مباراة وحيدة.

أخبار ذات علاقة شوبير يرعب ريبيرو قبل مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك البعض لا يريدون بقاء ريبيرو في منصبه، وللأسف هذا الكلام يأتي من داخل البيت، وهو أمر يشبه قصة (اللهو الخفي) الذي يعبث في الظلام، ويأتي ضمن مخطط ممنهج، بصرف النظر عن آراء المنتقدين الذين يرونه مدربًا دون المستوى، وهذا حقهم".

وأضاف: "هناك من يريد إدارة الأمور بمزاجه الخاص، لكن (اللهو الخفي) ليس أحدًا من أعضاء الجهاز الفني حتى لا يُساء فهم كلامي. وهناك آراء أخرى تقول علينا الحكم عليه بعد الدور الأول للبطولة، وهذا كلام معقول. الحدوتة يجب أن تكون واضحة للجميع، وهناك حالة واضحة على وسائل التواصل الاجتماعي بالهجوم على ريبيرو".