لم يتردد يوسين بولت عندما سُئل عما إذا كان كريستيانو رونالدو يستطيع التغلب عليه في سباق، وأعطى إجابة غير متوقعة.

ولا يزال العداء الجامايكي المعتزل يحمل الرقم القياسي العالمي لأدائه في عام 2009 في مسافتي 100 و200 متر على التوالي.

وعلى الرغم من الرقم المسجل باسمه، كيف سيكون أداؤه أمام رونالدو أحد أسرع لاعبي كرة القدم؟

وسُئل يوسين بولت في "بودكاست" عما إذا كان بإمكانه الفوز في سباق على كريستيانو رونالدو، وأعطى إجابة مثيرة للاهتمام.

وقال بولت: "بالنسبة إلي، فهو يتدرب كل يوم. إنه رياضي خارق، هل تفهم ما أعنيه؟".

وأضاف: "إنه دائمًا في قمة أدائه. إنه يعمل بجد، إنه يركز".

وواصل: "لذا حاليًا، أعتقد بالتأكيد أنه أسرع مني."

بولت، الحائز على ثماني ميداليات ذهبية، هو من أشد المعجبين بالأيقونة البرتغالية، وعندما سُئل عن السباق معه في مقابلة عام 2020، ادعى أن رونالدو سينافسه على مسافة قصيرة.

ولا يزال رونالدو يلعب مع النصر في الدوري السعودي في سن 39 عامًا، في حين اختار بولت اعتزال الجري في سن 31 عامًا فقط.

ولدى بولت ورونالدو علاقة طويلة الأمد، وقال لشبكة "سكاي سبورتس" عند خروج اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا من أولد ترافورد: "لقد كان من المحزن بالنسبة إلي أن أراه يرحل".