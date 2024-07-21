استبعد البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اللاعب عبد العزيز الفرج من المعسكر الإعدادي في البرتغال.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن المدرب البرتغالي عبد العزيز الفرج من المعسكر الإعدادي في البرتغال، لمنح الفرصة للاعب الشاب نواف بوشل.

وطلب كاسترو من إدارة النصر، سرعة إرسال الظهير نواف بوشل إلى المعسكر الإعدادي الجاري في البرتغال، ومنحه فرصة لإثبات نفسه.

يذكر أن كاسترو منح لاعبيه إجازة من التدريبات بعد التعادل مع نظيره فارينزي البرتغالي 1ـ1 خلال مباراة تجريبية ضمن المعسكر الإعدادي، أمس السبت، وهي النتيجة ذاتها التي حققها أمام لوليتانو البرتغالي في أول مبارياته.

بعثة النصر، كانت غادرت إلى البرتغال، يوم الأحد الماضي؛ إذ يخوض الفريق معسكرًا خارجيًا في دولتي البرتغال وإسبانيا، تتخلله 6 مباريات ودية في البرتغال، بالإضافة إلى وديتين في إسبانيا، وذلك خلال الفترة من يوم 7 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ويسعى النصر في الموسم الجديد لإيقاف هيمنة غريمه التقليدي الهلال على البطولات السعودية، بعدما حسم "الزعيم" لصالحه ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في 2023-2024.

وستكون أول مواجهة رسمية للنصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام في مدينة أبها، يوم 14 أغسطس المقبل.