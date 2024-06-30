دي ماريا يرفض التراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع الأرجنتين
أعرب آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين، عن تمسكه بقرار اعتزال اللعب الدولي عقب بطولة كوبا أمريكا 2024، التي يشارك فيها حاليًّا.
وشارك دي ماريا في فوز منتخب بلاده على بيرو (2-0)، فجر الأحد، ضمن الجولة الختامية لدور مجموعات كوبا أمريكا 2024.
وعقب المباراة كشف باريديس، نجم الأرجنتين، أنهم حاولوا إقناع دي ماريا بالاستمرار باللعب على المستوى الدولي لكنهم فشلوا، موضحًا: "من الصعب جدًّا إقناعه لقد حاولنا مرة وسنحاول مرة أخرى، لكن أعتقد أنه اتخذ قراره بنسبة 100%".
فيما قال دي ماريا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "لقد تحدث معي زملائي، بالفعل، سابقًا لإثنائي عن قرار الاعتزال، ولكن هذه بطولتي الأخيرة، الأمور حُسمت لا توجد فرصة للتراجع".
إلى ذلك، ذكرت شبكة "TNT Sports" الأرجنتينية، أن دي ماريا وصل إلى مباراته رقم 143 بقميص "التانغو"، ليتخطى رقم مواطنه الأسطورة خافيير زانيتي، الذي شارك في 142 لقاءً دوليًّا.
وأوضحت أن دي ماريا أصبح بذلك، ثالث أكثر لاعب في تاريخ الأرجنتين مشاركةً مع المنتخب الوطني، إذ لا يسبقه سوى ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي (184 مباراة)، وخافيير ماسكيرانو (147).
وحقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، بـ9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على كندا وتشيلي وبيرو، ليتأهل إلى ربع النهائي.