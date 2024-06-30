دي ماريا يرفض التراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي مع الأرجنتين

أعرب آنخيل دي ماريا، نجم منتخب الأرجنتين، عن تمسكه بقرار اعتزال اللعب الدولي عقب بطولة كوبا أمريكا 2024، التي يشارك فيها حاليًّا.

وشارك دي ماريا في فوز منتخب بلاده على بيرو (2-0)، فجر الأحد، ضمن الجولة الختامية لدور مجموعات كوبا أمريكا 2024.

وعقب المباراة كشف باريديس، نجم الأرجنتين، أنهم حاولوا إقناع دي ماريا بالاستمرار باللعب على المستوى الدولي لكنهم فشلوا، موضحًا: "من الصعب جدًّا إقناعه لقد حاولنا مرة وسنحاول مرة أخرى، لكن أعتقد أنه اتخذ قراره بنسبة 100%".