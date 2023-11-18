بلماضي: الجزائر تسعى لتعويض خيبة أمل الغياب عن كأس العالم 2022

شدد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، على ضرورة تعويض خيبة الأمل عقب الغياب عن كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالتأهل للنسخة المقبلة في 2026.

وتستعد الجزائر لمواجهة موزمبيق خارج أرضها غدا الأحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "عدم التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022، كان مخيبا للغاية سواء للشعب الجزائري أو اللاعبين وحتى الجهاز الفني.

"هذا أصبح من الماضي والآن أمامنا كأس العالم 2026 التي نريد المشاركة فيها. بدأنا التصفيات وسنلعب غدا ثاني مبارياتنا خارج الديار ومن المهم الخروج بنتيجة إيجابية".