القادسية السعودي يخطف صفقة الألماني فايغل من الشباب

أعلن نادي القادسية السعودي حصوله على خدمات اللاعب الألماني جوليان فايغل، نجم بروسيا مونشنغلادباخ، لتدعيم صفوفه.

ووقع اللاعب عقداً يمتد حتى صيف 2028 بعد مفاوضات مكثفة وصراع مرتقب بين ناديي القادسية والشباب.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن نادي الشباب قدم عرضاً رسمياً إلى مونشنغلادباخ من أجل شراء عقد فايغل مقابل 2.5 مليون يورو، ولكن القادسية قدم عرضاً بضعف المقابل المالي وحسم الصفقة في النهاية.

وأبدى فايغل رغبته في الرحيل إلى نادي القادسية بعد اكتمال المفاوضات مع الفريق الألماني.

ويبلغ فايغل 29 عاماً ويلعب في مركز خط الوسط المدافع، وخاض 6 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا.

وسبق أن لعب فايغل مع بروسيا دورتموند الألماني قبل الرحيل إلى بنفيكا البرتغالي في يناير 2020.

وأعير اللاعب إلى مونشنغلادباخ في صيف 2022 قبل شراء عقده نهائياً.. ولعب 94 مباراة مع الفريق الألماني وسجل 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتعاقد القادسية مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه، على رأسها الإيطالي ماتيو ريتيغي لتدعيم خط هجومه، والغاني بونسو باه.