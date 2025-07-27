"نخلص الميركاتو الأول".. أول تعليق من جون إدوارد منذ تعيينه في الزمالك (فيديو)

علّق جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، التي أُقيمت مساء اليوم الأحد في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية، في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه.

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ومثّل الزمالك في القرعة كل من جون إدوارد وعبد الناصر محمد مدير الكرة، وأسفرت النتائج عن مواجهة الفريق الأبيض غريمه التقليدي الأهلي في الجولة التاسعة من المسابقة.

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تفاصيل القرعة وجدول المباريات

من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري في 8 أغسطس المقبل بمشاركة 21 فريقًا، إذ ستُقام مرحلة أولى بنظام الدوري من دور واحد، قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين: الأولى تضم الفرق من المركز الأول إلى السابع في صراع على اللقب، بينما تضم الثانية الأندية من المركز الثامن إلى الحادي والعشرين في معركة للبقاء.

هذا الموسم سيشهد نظامًا جديدًا في الدوري المصري، إذ سيلعب كل فريق 20 مباراة (10 على أرضه و10 خارجها) قبل انقسام المجموعات، مما يضيف مزيدًا من التشويق والتحدي للمسابقة.

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اعتراض الزمالك وأول تعليق من جون إدوارد

أعرب الزمالك عن استيائه من إجراءات القرعة، خاصة عدم إعلان رابطة الأندية مواعيد المباريات خلال المراسم، وهو ما دفع جون إدوارد إلى الامتناع عن التعليق بشكل مفصل.

وقال جون إدوارد للصحفيين: "ليس لدي تعليق على قرعة الدوري الآن.. بعد انتهاء فترة الانتقالات نخلص الميركاتو وسنتحدث".