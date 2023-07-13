جماهير الزمالك تسب مرتضى منصور ونجله أمير بعد تقدم الأهلي بثلاثية

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، وسط سيطرة تامة من المارد الأحمر وعدم ظهور أي فعالية للاعبي الزمالك على مرمى محمد الشناوي.

تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية عن طريق حسين الشحات، وعاد نفس اللاعب ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وأحرز علي معلول هدف الأهلي الثالث مع نهاية الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لتنفجر جماهير الزمالك ضد مرتضى منصور ونجله أمير.

ووجهت جماهير الزمالك سيلا من الشتائم والسباب لمرتضى منصور ونجله أمير، واتهمتهما بتفريغ الفريق من النجوم وفشلهما في الحفاظ على القوام الأساسي له، والتعاقد مع صفقات لا تليق باسم الزمالك.