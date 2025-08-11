بعد أزمة الإيجار وهدى الإتربي.. الزمالك يتحرك رسميًّا ضد أحمد شوبير

يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم عدة شكاوى ضد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بعد انتقاداته اللاذعة التي وجهها لجماهير وإدارة النادي الأبيض خلال الأيام الماضية.

كان شوبير، قد علق بطريقة ساخرة على ما بدر من جماهير الزمالك التي حضرت مباراة فريقهم ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاحية بطولة الدوري لموسم 2025-2026، من سباب موجهة لأحمد سيد "زيزو"، لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي إلى جانب عائلته.

أخبار ذات علاقة عار ويتصبب عرقا.. أحمد فتوح يفاجئ جمهور الزمالك بصورة مثيرة

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الزمالك قد وجهت الدعوة للفنانة هدى الإتربي المعروفة بدعمها وتشجيعها للنادي الأبيض لحضور المباريات المقبلة، وأنها كانت المقصودة بهتافات الجمهور في المدرجات وليست زوجة "زيزو"، وهو ما نفته الفنانة الشابة في بيان بعد ذلك، مؤكدة عدم تلقيها أي دعوة لحضور مباريات الفريق.

وقال شوبير في تصريحاته: "أنا لن أخاف ولن أخجل، ما حدث في المدرجات يوم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لا يُمكن أن يمر مرور الكرام، أنا دولة قوية وتمتاز بالنظام والأدب والاحترام، لكن ما يحدث خطر، وأن يُعاقب النادي بغرامة 100 ألف جنيه فإن الجماهير لن تتأثر بذلك، الجمهور يسب والنادي يُعاقب، والمفترض إن إدارة النادي يكون لها موقف".

وتابع: "المفترض أن هناك كاميرات في الاستاد، جمهور الزمالك بالملايين، لكن من حضر المباراة وأخطأ يُعاقب ولا يحضر المباراة التالية، وإذا خرج أحد عن النص يُعاقب مثلما فعلت الدولة مع (التيك توكرز) لا يجب أن يظل الوضع بهذا الشكل، وبعد أن يتم اتخاذ قرارات ضدهم البعض يقول أنهم مظلومون، لا.. هم ليسوا كذلك، أنا دائمًا أنادي بالإفراج عن الشباب لكن بهذه الطريقة لا.. هل نريد أن نكرر المأساة مرة أخرى؟!".

وأضاف في نقد لاذع: "هل التوعية تأتي بدعوة شخصية عامة أو فنانة لحضور المباراة؟ هل هذا مقبول بدلاً من توقيف المخالفات والاعتراف بالخطأ؟".

أخبار ذات علاقة ردا على أزمة هدى الإتربي.. شوبير يسخر بشدة من الزمالك (فيديو)

وتابع شوبير: "سأقول لكم نكتة، هل تعلمون ما حدث في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس أرسل الاستاد خطابا إلى نادي سيراميكا بصفته المستأجر يحمله مسؤولية دفع غرامة قدرها 168 ألف جنيه نتيجة التلفيات التي أحدثها جمهور الزمالك، وفي المقابل، غرم الزمالك 100 ألف جنيه فقط بسبب الخروج عن النص، رغم أن جمهور سيراميكا لم يكن حاضرا من الأساس".

واختتم: "الغرامة المفروضة على سيراميكا كانت أكبر من غرامة الزمالك، رغم أن سيراميكا لم يرتكب شيئا، ولم يكن له جمهور في المدرجات، فهل هذا منطقي".

وبناء على هذه التصريحات التي اعتبرتها إدارة الزمالك تهكمية وساخرة، فإنها سوف تتقدم خلال الساعات المقبلة بشكاوى ضد شوبير والمنصات التي ظهر عليها للمجلس الأعلى للإعلام في مصر، للتحقيق بها وتوقيع عقوبات عليه.