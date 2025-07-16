قلة احترام.. مورينيو يشن هجوماً حاداً على لاعب النصر السعودي

بدأت العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، واللاعب الجديد جون دوران بشكل متوتر، بعد غياب اللاعب عن بدء التحضيرات للموسم الجديد في البرتغال، مما أثار غضب مورينيو الذي وصف تصرفه بـ"عدم الاحترام"، مهددًا بإيقاع عقوبات عليه.

وقال مورينيو للصحفيين: "هذا سلوك غير محترم".

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وأضاف: "لدينا قواعد واضحة هنا، ومن لا يلتزم بها سيواجه عواقب. سنتحدث معه عندما يظهر، إذا ظهر فعلًا".

وانتقل دوران (21 عامًا) إلى فنربخشة، هذا الصيف، على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، بعد 6 أشهر من انتقاله من أستون فيلا إلى النصر السعودي في صفقة بلغت قيمتها 71 مليون جنيه إسترليني.

وسجل خلال مشواره في الدوري السعودي 12 هدفًا في 18 مباراة، وساعد فريقه في احتلال المركز الثالث. وكان رحيله عن أستون فيلا، في يناير الماضي، وسط تقارير عن علاقة متوترة مع مدرب الفريق أوناي إيميري.

ومن المتوقع، وفقًا لتقارير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يصل دوران إلى البرتغال للانضمام إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

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مورينيو يستهدف أمرابط أيضًا

في سياق منفصل، أفادت تقارير من وسائل إعلام تركية بأن مورينيو وجه غضبه نحو لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط، نجم مانشستر يونايتد السابق، بعد أدائه المخيّب في مباراة ودية حديثة، حيث يطالب المدرب البرتغالي بإخراجه من الفريق.

ونقلت صحيفة "يني شاغ" التركية أن مورينيو لم يُعجب بأداء أمرابط، مما يزيد من توتر الأجواء في معسكر فنربخشة قبل انطلاق المنافسات.