اتحاد محترفي الدراجات يعتزم ملاحقة مشجع أساء لبوغاتشر

قال اتحاد محترفي سباقات الدراجات إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مشجع ألقى رقائق البطاطس على تادي بوغاتشر، متسابق فريق الإمارات، ويوناس فينغارد، متسابق فريق فيسما ليس-أبايك، خلال المرحلة الـ14 من سباق فرنسا للدراجات، أمس السبت.

وفي أثناء تقدمه منفردًا في الجزء الأخير من المرحلة 14 في بلا دادي، اضطر بوغاتشر إلى تفادى المشجع الذي تقدم لإلقاء كيس من رقائق البطاطس على المتسابق السلوفيني متصدر السباق.

وفعل المشجع الأمر ذاته مع المتسابق الدنماركي فينغارد الذي مر بعدها بلحظات.

وكتب رئيس الاتحاد آدم هانسن في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "سيتخذ اتحاد محترفي سباقات الدراجات بالتأكيد إجراءات قانونية ضد هذا الشخص؛ بسبب ما فعله تجاه بوغاتشر وفينغارد".

وأضاف: "هذا تصرف يعكس عدم الاحترام ولن نتسامح معه".

وأنهى فينغارد المرحلة خلف بوجاتشر بفارق 39 ثانية، بينما تخلف البلجيكي ريمكو إيفينبول الذي كان يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل المرحلة 14 بفارق 70 ثانية ما يعني تراجعه إلى المركز الثالث إجمالًا خلف المنافس الدنماركي.