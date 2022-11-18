رسميا.. استبعاد خوسيه غايا من قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم

قرر لويس إنريكي استبدال الجناح المصاب، رغم أن الاختبارات أثبتت أن الالتواء لم يكن خطيرا، بحسب صحيفة "ماركا" لكن فقدان اللاعب لمدة عشرة أيام يمثل أمرا محفوفا بالمخاطر للغاية بالنسبة لإنريكي.

واستبعاد غايا، البالغ من العمر 27 عاما، يفتح الباب إما استدعاء أليكس مورينو، جناح بيتيس، أو أليخاندرو بالدي أو ماركوس ألونسو، لاعبي برشلونة.