رسميا.. استبعاد خوسيه غايا من قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم
لن يتمكن خوسيه غايا من المشاركة مع إسبانيا في كأس العالم في قطر.
وتسببت إصابة الكاحل التي تعرض لها في التدريبات قبل المباراة ضد الأردن في إخراج اللاعب من قائمة الماتادور في كأس العالم.
قرر لويس إنريكي استبدال الجناح المصاب، رغم أن الاختبارات أثبتت أن الالتواء لم يكن خطيرا، بحسب صحيفة "ماركا" لكن فقدان اللاعب لمدة عشرة أيام يمثل أمرا محفوفا بالمخاطر للغاية بالنسبة لإنريكي.
واستبعاد غايا، البالغ من العمر 27 عاما، يفتح الباب إما استدعاء أليكس مورينو، جناح بيتيس، أو أليخاندرو بالدي أو ماركوس ألونسو، لاعبي برشلونة.
وفي حالة اختيار بالدي ليكون بديلا لغايا، سيكون لدى لويس إنريكي لاعب يمكنه اللعب على كلا الجناحين، حيث لعب عدة مباريات كظهير أيمن لبرشلونة.
وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم في قطر بمواجهة كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل اللعب ضد ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقط لعب غايا 18 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول سجل فيها 3 أهداف.