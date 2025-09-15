نجم مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو "سوبر مان".. ولا يوجد سبب لاعتزاله

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم رحلته في عالم الساحرة المستديرة رغم بلوغه الأربعين عامًا.

وجدد رونالدو عقده أخيرًا مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2027 ليواصل تجربته التي بدأها في شهر يناير 2023.

وقال ويس براون، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، إن كريستيانو رونالدو لا يزال أفضل من كثير من المهاجمين في أوروبا ويقدم أداءً مميزاً في ناديه النصر.

وأضاف براون في تصريحات لموقع OLBG أن رونالدو "سوبر مان" ومسيرته لن تنهار قريباً، موضحاً أنه لا يوجد أي أسباب تدفع النجم البرتغالي المخضرم للتفكير في الاعتزال.

ويواصل رونالدو مساعيه للوصول إلى هدفه الألف في مسيرته، ومن المتوقع أن يقود البرتغال في كأس العالم 2026.

أكد براون أن هذا اللاعب العظيم سيستمر طالما شعر أنه قادر على تقديم مساهمة حاسمة في الملعب قائلاً: "إنه مثل سوبرمان، لا يتوقف. لا ينهار، ولديه العقلية المناسبة، وسيواصل اللعب حتى ينهار. صحيح أن الأهداف لم تعد سريعة هذه الأيام، لكنه لا يزال يُسجل".

وأتم قائلاً: "لا يزال أفضل من كثير من المهاجمين. هل هو في أوج عطائه؟ لا. لكن لحسن حظه، لديه هالة تُمكّنه من الاستمرار، ولن يستسلم. سيظل مؤمنًا بقدرته على التسجيل في كل مباراة يخوضها".