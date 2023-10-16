النمسا تتأهل لبطولة يورو 2024 وتُنهي آمال السويد

ونفذ البديل زابيتسر ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 48، بعد احتساب لمسة يد على المدافع رحيل محمدوف في مباراة هيمن عليها الفريق الضيف إلى حد كبير.

ويضمن الفوز إنهاء النمسا المجموعة ضمن أول مركزين إلى جانب بلجيكا المتأهلة بالفعل، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها النمساويون للنهائيات القارية والرابعة إجمالا.