كفاراتسخيليا يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو وحصوله على قميصه

قدم خفيتشا كفاراتسخيليا أداء جيدا قاده للحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز تاريخي 2-صفر على البرتغال، يوم الأربعاء، لتتأهل جورجيا إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وقد استمد الإصرار من كلمات حماسية من كريستيانو رونالدو الذي شكل بطل طفولته.

وسجل كفاراتسخيليا هدف التقدم لجورجيا في الدقيقة الثانية موجها صدمة لمنتخب البرتغال بطل أوروبا السابق، ثم واصل عرضه القوي في المباراة قبل أن يتم تبديله قبل ربع ساعة من النهاية وسط هتافات الجماهير باسمه.

وتحدث المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، والذي يحمل على أكتافه آمال العديد من مشجعي جورجيا، قبل المباراة عن أحلامه في اللعب أمام رونالدو والحصول على قميص مثله الأعلى.