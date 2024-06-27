كفاراتسخيليا يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو وحصوله على قميصه
قدم خفيتشا كفاراتسخيليا أداء جيدا قاده للحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز تاريخي 2-صفر على البرتغال، يوم الأربعاء، لتتأهل جورجيا إلى دور الـ16 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وقد استمد الإصرار من كلمات حماسية من كريستيانو رونالدو الذي شكل بطل طفولته.
وسجل كفاراتسخيليا هدف التقدم لجورجيا في الدقيقة الثانية موجها صدمة لمنتخب البرتغال بطل أوروبا السابق، ثم واصل عرضه القوي في المباراة قبل أن يتم تبديله قبل ربع ساعة من النهاية وسط هتافات الجماهير باسمه.
وتحدث المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، والذي يحمل على أكتافه آمال العديد من مشجعي جورجيا، قبل المباراة عن أحلامه في اللعب أمام رونالدو والحصول على قميص مثله الأعلى.
وقبل مباراة جورجيا الحاسمة، تم تداول صورة من عام 2013 يظهر فيها رونالدو خلال زيارته لأكاديمية لكرة القدم في تفليس عاصمة جورجيا، وقد كان محاطا بلاعبي كرة قدم شبان متحمسين، كان من بينهم كفاراتسخيليا.
لكن جناح نابولي أظهر، يوم الأربعاء أنه أصبح قادرا على التنافس أمام أحد أبطال طفولته، وكشف أنه خرج من المباراة بتذكار خاص.
وقال اللاعب للصحفيين: "لدي قميص رونالدو، لقد حصلت عليه. ونجحنا أيضا في التأهل للدور التالي. هذا هو أفضل يوم في حياة الجورجيين.
"الجميع سعداء للغاية، لقد صنعنا التاريخ للتو. ما كان لأحد أن يصدق أننا سنحقق هذا ونهزم البرتغال".
وواصل حديثه عن رونالدو، قائلا: "قبل المباراة كان هناك اجتماع وتمنى لي النجاح، لم أتخيل أبدًا أنه سيأتي ويتحدث معي، إنه لاعب عظيم وشخص عظيم، ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج الملعب".
وشدد: "لدي احترام كبير له، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، عندما يأتي للتحدث إليك قبل المباراة، كان ذلك أمرًا رائعًا، مما ساعدنا على الاعتقاد بأنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم".
وعن مباراة دور الـ16 ضد إسبانيا، أشار: "نحن نحترمهم كثيرًا، لقد لعبنا العديد من المباريات ضدهم ونعرفهم جيدًا، إسبانيا والبرتغال من بين أفضل الفرق ولكن أمس أظهرنا أنه من الممكن التغلب على أي فريق".