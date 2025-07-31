الأكبر.. مفاجأة في نسبة استحواذ كريستيانو رونالدو على النصر السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن نسبة الاستحواذ التي يمتلكها الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في النادي، في ظل الحديث مؤخرًا عن طرح أندية صندوق الاستثمارات العامة "الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد"، لبيع حصص منها.

وذكرت التقارير الأخيرة أنه سيتم بيع حصص من الأندية المذكورة، بما يعادل 75% من النادي، وقد تشهد أطروحات البيع مفاجآت ودخول أطراف غير متوقعة للاستحواذ على بعض الأندية، ويُنتظر أن يتم الطرح خلال الشهور الستة المُقبلة.

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وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "طرح أندية الشركات خلال الفترة المقبلة مسألة وقت وبالتدرج، ويتوقع أن يكون السنة القادمة".

وأضاف: "نادي النصر الأكبر قيمة حاليًا والأسطورة التاريخي كريستيانو رونالدو هو الأكثر نسبة بالاستحواذ تصل إلى 20%".

وتابع: "النصر سيكون بحول الله هدفًا للمستثمرين وهو واجهة الكرة السعودية والقارية".

وأعلن نادي النصر في يونيو الماضي تجديد عقد قائده الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليستمر بذلك مع "العالمي" حتى 2027.

وانضم رونالدو إلى النصر في 2023 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد عقب مقابلة إعلامية مثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وكان "الدون" أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو لمدة سنتين ونصف السنة.

ولم يعلن النصر عن قيمة أو مدة العقد، لكن الصحف العالمية أشارت إلى أن "الدون" لديه نسبة استحواذ بنسبة 15% من ملكية النصر (تقدر قيمتها بـ 45.3 مليون دولار).