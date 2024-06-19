ويمبلدون تعزز منافسات السيدات بعد توجيه الدعوة لأوساكا وكيربر وفوزنياكي

قال منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأربعاء، إن ثلاث لاعبات من المصنفات الأوليات على العالم سابقا، وهن: أنجليك كيربر، ونعومي أوساكا، وكارولين فوزنياكي حصلن على بطاقات دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية للبطولة المقررة الشهر المقبل.

وتراجعت كيربر إلى المركز 224 في التصنيف العالمي بعد إجازة أمومة لمدة 18 شهرا. وكانت قد فازت بالبطولة في 2018، وحصلت على المركز الثاني في 2016.

وأوساكا وفوزنياكي، اللتان أخذتا فترات راحة طويلة أثناء حملهما، لديهما خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما.