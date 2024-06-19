ويمبلدون تعزز منافسات السيدات بعد توجيه الدعوة لأوساكا وكيربر وفوزنياكي
قال منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأربعاء، إن ثلاث لاعبات من المصنفات الأوليات على العالم سابقا، وهن: أنجليك كيربر، ونعومي أوساكا، وكارولين فوزنياكي حصلن على بطاقات دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية للبطولة المقررة الشهر المقبل.
وتراجعت كيربر إلى المركز 224 في التصنيف العالمي بعد إجازة أمومة لمدة 18 شهرا. وكانت قد فازت بالبطولة في 2018، وحصلت على المركز الثاني في 2016.
وأوساكا وفوزنياكي، اللتان أخذتا فترات راحة طويلة أثناء حملهما، لديهما خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما.
وتأهلت اليابانية أوساكا، التي بلغت دور الثمانية في بطولة روزمالين على الملاعب العشبية، الأسبوع الماضي، إلى الدور الثالث في ويمبلدون في مناسبتين، بينما وصلت فوزنياكي إلى دور 16 ست مرات.
وحصلت بطلة أمريكا المفتوحة السابقة البريطانية إيما رادوكانو، التي غابت عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر العام الماضي بعد خضوعها لجراحة في الرسغين والكاحل، على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة الكبرى المقررة على ملاعب عشبية.
وتحتل رادوكانو حاليا المركز 165 عالميا.