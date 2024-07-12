الإيطالي جيوفاني ساليناس مدربا جديدا للمريخ السوداني

أعلن المريخ السوداني عن تعيين الإيطالي جيوفاني ساليناس مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ونشر المريخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" خبر الاتفاق رسميا على تعيين ساليناس على رأس الجهاز الفني مشيرا إلى أنه المدرب الجديد سيساعده طاقم إيطالي فيما سيتولى إبراهيم حسين إبراهومة مهمة المدرب العام.

وقالت مصادر إخبارية إن سوليناس سيصل يوم الإثنين المقبل، برفقة طاقمه المساعد لإمضاء العقد رسميا قبل تقديمه لوسائل الإعلام ثم بدء مهمته رسميا وذلك بالإشراف على تدريبات المريخ التي تجري في العاصمة التنزانية دار السلام.

ورحب نادي المريخ بمدربه الجديد قائلا: "البروفيسور الإيطالي جيوفاني سوليناس مديرًا فنيًا لجنود المريخ لموسم قادم، جيوفاني خاض عددا من المهام الفنية داخل أدغال القارة الأفريقية، معاً نتطلع لكتابة قصة نجاح جديدة.. مرحبًا بك في القلعة الحمراء"

وفي ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة في السودان يجري المريخ معسكره التحضيري في تنزانيا، فيما سيخوض إلى جانب مواطنه الهلال مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024 ـ 2025.

وأوقعت قرعة الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا المريخ في مواجهة بطل الدوري الليبي، وفي حال تخطي بطل ليبيا يواجه المريخ الفائز من الجيش الملكي المغربي و ريمو ستارز النيجيري.

وتعاقد المريخ مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من بينهم النيجيري المدافع آدم بابادجي والمهاجم الكولمبي سانتياغو باتينو.