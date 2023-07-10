الهلال يقدم عرضًا جديدًا لضم سافيتش

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي تقدَّم بعرض جديد لضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد ميلينكوفيتش مع لاتسيو بانتهاء الموسم المقبل 2023-2024؛ ما يعني أنه سيصبح لاعبًا حرًّا في يناير 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين، فإن "الهلال قدَّم عرضًا مغريًا جديدًا لضم سافيتش، إذ من المنتظر أن يرد اللاعب بشكل نهائي على العرض اليوم".