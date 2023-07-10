الهلال يقدم عرضًا جديدًا لضم سافيتش
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي تقدَّم بعرض جديد لضم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقد ميلينكوفيتش مع لاتسيو بانتهاء الموسم المقبل 2023-2024؛ ما يعني أنه سيصبح لاعبًا حرًّا في يناير 2024.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الاثنين، فإن "الهلال قدَّم عرضًا مغريًا جديدًا لضم سافيتش، إذ من المنتظر أن يرد اللاعب بشكل نهائي على العرض اليوم".
وأضاف التقرير: "عرض الهلال لضم سافيتش يبلغ 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب، و40 مليون يورو أخرى لشراء عقده من لاتسيو، العرض مغر جدًّا للاعب، وقد تصل موافقته عليه اليوم، إذ رفض أخيرًا تجديد عقده الذي قدَّمه له النادي الإيطالي".
وأشار التقرير: "العرض السعودي بالفعل أشبعَ طموحات سافيتش، لدرجة أنه مستعد لمغادرة أوروبا وترك فرصة اللعب بدوري أبطال أوروبا بعد تأهل لاتسيو للبطولة، كما إن لوتيتو، رئيس النادي، رغم أنه كان يحلم بأن يجدد النجم الصربي عقده لكنه الآن مع تلبية طلباته بوصول عرض 40 مليون يورو، فهو لا يريد أكثر من ذلك، كما إن سافيتش يريد حسم مستقبله قبل أن يبدأ معسكر لاتسيو التدريبي".
سافيتش يقضي الموسم الثامن تواليًا بقميص لاتسيو، منذ الانضمام إليه صيف 2015 من جينك البلجيكي، إذ ظهر بقميص الفريق في 341 مباراة، وحصد معه 3 ألقاب محلية، كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين.
وأبرم الهلال تعاقدات قوية أخيرًا حيث ضم البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، كما يسعى لضم برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي.
ويخوض الهلال معسكره الإعدادي حاليًّا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، الذي ينطلق في شهر أغسطس المقبل.