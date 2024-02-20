دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا:

إنتر ميلان VS أتلتيكو مدريد، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.

آيندهوفن VS بروسيا دورتموند، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS برينتفورد، الساعة 22:30، على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري المغربي:

الرجاء البيضاوي VS حسنية أكادير، الساعة 18:00، على قناة "الرياضية المغربية".