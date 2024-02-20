دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
استمرار مباريات دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي يلاقي برينتفورد
تترقب الجماهير مباريات نارية اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.
وتستمر مباريات دورالـ16 في دوري أبطال أوروبا، كما يلعب مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا:
إنتر ميلان VS أتلتيكو مدريد، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.
آيندهوفن VS بروسيا دورتموند، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 2.
الدوري الإنجليزي:
مانشستر سيتي VS برينتفورد، الساعة 22:30، على قناة beIN Sports HD 2.
الدوري المغربي:
الرجاء البيضاوي VS حسنية أكادير، الساعة 18:00، على قناة "الرياضية المغربية".